Resumen: WestCol anunció que entrevistará en vivo al expresidente Álvaro Uribe Vélez este domingo 10 de mayo a las 4:00 p.m. por Kick, en una transmisión que se realizará desde la finca del exmandatario y que buscará mantener un formato espontáneo, sin libreto y “sin filtros”, según lo expresó el propio streamer en un video promocional.

WestCol reveló algunas de las condiciones para su entrevista con Álvaro Uribe: “Vamos a hablar sin filtros”

El reconocido streamer WestCol anunció que realizará una nueva transmisión en vivo junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un encuentro que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de mayo a través de la plataforma Kick.

Según lo informado, la conversación está programada para iniciar a las 4:00 de la tarde y tendrá un componente particular: no se hará desde un set o estudio tradicional, sino desde la finca del exmandatario, en un espacio abierto y rural, donde se espera que el ambiente influya en el tono del diálogo.

La transmisión se suma a la entrevista que WestCol sostuvo con el presidente Gustavo Petro, una emisión que registró una alta audiencia y generó conversación en redes sociales por su formato informal, la interacción en tiempo real y el estilo directo con el que se desarrolló el diálogo.

Un encuentro con un formato distinto al habitual

Para esta nueva jornada, el influencer explicó que ya hubo acuerdos previos con Uribe y que el objetivo es mantener una dinámica espontánea, sin un libreto establecido. En un video promocional difundido en sus redes, WestCol confirmó que la charla buscará abordar temas poco comunes en este tipo de espacios y anticipó que el expresidente aceptó participar bajo un enfoque más abierto.

“Es un nombre que posiblemente toda Colombia ha escuchado. Amado por muchos y no tanto por otros. Vamos a hablar de lo que nunca nadie ha hablado, vamos a hablar de anécdotas y sin filtros”, expresó el streamer al referirse al encuentro.

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El formato, de acuerdo con lo planteado, se desarrollará en medio del entorno campestre donde reside el exmandatario desde hace varios meses.

La idea es que el escenario no sea solo un fondo visual, sino parte del contenido, al incluir elementos propios del campo, como caballos y paisajes abiertos, en un ambiente alejado del esquema tradicional de entrevistas políticas.

El impacto de los streams políticos en Colombia

La expectativa por el evento también está ligada al impacto que han tenido este tipo de transmisiones entre audiencias jóvenes.

WestCol, quien reúne cerca de 3.7 millones de seguidores, ha logrado consolidar un estilo que mezcla conversación política con lenguaje cotidiano y cercanía digital, algo que ha generado interés incluso en personas que no suelen consumir información en medios convencionales.

Además de la figura del invitado, otro elemento que marca diferencia es el acceso inmediato que ofrece la plataforma. Al tratarse de un stream en vivo, los usuarios podrán conectarse en tiempo real y seguir el desarrollo del encuentro sin edición previa.

La emisión está prevista para este domingo 10 de mayo a través del canal oficial del streamer en Kick, donde se espera una alta participación de público conectado desde distintas regiones del país.