¿Dónde ver el stream de Westcol con Álvaro Uribe? Fecha, hora y detalles del encuentro

Resumen: Westcol confirmó el stream junto al expresidente Álvaro Uribe desde la finca El Ubérrimo, en un formato que vuelve a unir política y entretenimiento digital. La transmisión llega tras el impacto de su entrevista con Gustavo Petro en la Casa de Nariño y ha despertado expectativa por el alcance que podría tener en audiencia en plataformas en vivo, así como por el escenario y el estilo de conversación, fuera de los espacios institucionales tradicionales.

El creador de contenido Luis Fernando Villa, conocido como Westcol, prepara un nuevo encuentro que vuelve a cruzar el entretenimiento en vivo con la política nacional. Esta vez, el streamer realizará una transmisión el próximo 10 de mayo junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde la finca El Ubérrimo, a las 4:00 de la tarde (hora Colombia).

El anuncio ha generado expectativa no solo por el invitado, sino también por el lugar elegido: un espacio privado, rural y alejado de los escenarios institucionales tradicionales. El entorno, marcado por caballos, paisajes abiertos y elementos del campo colombiano, será el escenario de una conversación planteada como cercana y sin intermediarios formales.

Un formato que ya había probado con Gustavo Petro

Este nuevo stream llega después del encuentro que Westcol realizó con el presidente Gustavo Petro el 26 de marzo desde la Casa de Nariño. Aquella transmisión, emitida a través de la plataforma Kick, superó el millón de espectadores en simultáneo y alcanzó cerca de 1,5 millones de visualizaciones, consolidándose como uno de los contenidos políticos digitales más vistos recientemente en el país.

Ese antecedente marcó el inicio de un formato que rompe con la lógica tradicional de la comunicación política, al trasladar las conversaciones a espacios digitales donde la audiencia participa en tiempo real.

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Política en clave de streaming

La dinámica que propone Westcol se basa en conversaciones abiertas, sin guiones rígidos y con interacción directa del público. Según su equipo, este tipo de formatos responden a un cambio en la forma en que se consume y se discute la política en la actualidad.

Con más de 3,7 millones de seguidores en Kick, Westcol se ha convertido en uno de los streamers más vistos de la plataforma a nivel global. Su recorrido comenzó en YouTube alrededor de 2015, luego pasó por Twitch y finalmente se consolidó en Kick, donde hoy concentra gran parte de su audiencia con transmisiones en vivo centradas en entretenimiento e interacción con su comunidad.

Expectativa por el encuentro del 10 de mayo

El stream con Álvaro Uribe Vélez será transmitido en el canal oficial de Westcol en Kick. La expectativa gira en torno a cómo se desarrollará la conversación en un entorno no institucional y cómo este tipo de formatos continúa ampliando la relación entre figuras políticas y audiencias jóvenes.

Más allá del invitado o del escenario, el fenómeno refleja una tendencia creciente: la política adaptándose a los lenguajes digitales y a espacios donde la interacción en tiempo real marca el ritmo de la conversación pública.