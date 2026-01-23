¿Westcol en la ‘casita’ de Bad Bunny? El streamer planea una transmisión histórica desde el escenario en Medellín

Resumen: El streamer Westcol dejó entrever la posibilidad de realizar una transmisión en vivo desde el escenario del concierto de Bad Bunny en Medellín, específicamente desde la llamada “casita”. La idea ha generado expectativa en redes sociales, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del artista ni de los organizadores del evento.

La expectativa por los conciertos de Bad Bunny en Medellín sigue creciendo, no solo por el regreso del artista puertorriqueño al estadio Atanasio Girardot, sino por las posibilidades de contenido digital que podrían surgir alrededor de su espectáculo. En las últimas horas, el streamer paisa Westcol confirmó que su equipo adelanta conversaciones para intentar acceder a la icónica ‘casita’ del escenario y realizar una transmisión en vivo durante alguna de las fechas del show.

Bad Bunny se presentará en Medellín los días 23, 24 y 25 de enero de 2026 como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, un recorrido internacional que ha destacado por su propuesta visual y simbólica. Uno de los elementos centrales del montaje es la llamada “casita”, una estructura inspirada en las viviendas tradicionales de Puerto Rico, que se ha convertido en un sello del espectáculo y en un punto exclusivo desde donde el artista comparte con invitados especiales.

En medio de un streaming en su canal de Kick, Westcol reveló que existen acercamientos entre su equipo de trabajo y el del cantante, gracias a una conexión previa que abrió la puerta a posibles gestiones conjuntas. Aunque aclaró que no se trata de algo confirmado, el creador de contenido aseguró que la idea es lograr el primer streaming realizado desde este espacio del escenario, lo que representaría una experiencia inédita para su audiencia.

Westcol reconoció que se trata de una negociación compleja y que el aval final depende exclusivamente del equipo de Bad Bunny. Sin embargo, se mostró optimista frente a la posibilidad y manifestó que para él sería significativo formar parte de un proyecto que considera histórico dentro de la industria musical y del entretenimiento digital. Incluso, invitó a sus seguidores a mantenerse atentos y a manifestar su apoyo, con la esperanza de que la propuesta sea aprobada.

Mientras tanto, la expectativa por los conciertos continúa alimentándose con la difusión de imágenes y videos del montaje del escenario en el Atanasio Girardot. En redes sociales, el creador de contenido Juanjo Guerrero compartió un recorrido por el estadio, en el que mostró detalles sobre la distribución de las localidades, la numeración de las sillas y las zonas con mejor visibilidad del espectáculo.

Según lo revelado en estos videos, las localidades del sector sur ofrecen una vista privilegiada tanto del escenario principal como de la “casita”, además de permitir apreciar los efectos especiales y la puesta en escena completa. También se confirmó que todas las sillas estarán numeradas para garantizar un ingreso más ordenado al estadio.

Las puertas del estadio Atanasio Girardot se abrirán a partir de las 3:00 de la tarde y el inicio del espectáculo está previsto para las 9:00 de la noche, aunque los horarios podrían presentar variaciones. A la espera de confirmaciones oficiales sobre invitados o transmisiones especiales, los seguidores de Bad Bunny y de Westcol mantienen la expectativa puesta en lo que podría convertirse en una de las experiencias más comentadas del paso del artista por Medellín.