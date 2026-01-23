¡Feid no deja de sorprender! Rapado y de traje negro, el ‘Ferxxo’ acaparó miradas en el Paris Fashion Week

La Semana de la Moda de París vivió uno de sus momentos más comentados con la participación de Feid en el desfile del diseñador estadounidense Willy Chavarría, una propuesta que integró música, performance y un marcado mensaje social. El artista paisa tuvo un rol protagónico en “Eterno”, una presentación que se apartó del formato tradicional de pasarela para reflexionar sobre la masculinidad desde la vulnerabilidad, la identidad y el orgullo de clase.

Una intervención con carga emocional y artística

Dentro del concepto del desfile, Feid se integró a un bloque diseñado para fusionar moda y música en una misma narrativa escénica. En este segmento, interpretó Interlude, una pieza que acompañó el recorrido de la colección y aportó una atmósfera introspectiva al desarrollo visual del show.

Su aparición rompió con la dinámica habitual de los desfiles al incorporarse de manera orgánica al flujo del espectáculo, transformando la pasarela en un espacio híbrido entre concierto y puesta teatral. Esta integración reforzó el carácter performático del evento y amplió la conversación sobre el cruce entre distintas disciplinas artísticas dentro de la industria de la moda.

Esto le podría interesar: ¡Cenando en Manila! Bad Bunny se dejó ver en El Poblado a pocas horas de su primer concierto

Estilo y estética de su participación

Para la ocasión, Feid apostó por una imagen sobria y elegante: un traje de corte clásico en tonos oscuros, acompañado por una camisa que aportó contraste y personalidad al conjunto. Su nuevo look completamente rapado también llamó la atención de asistentes y medios, consolidando una estética minimalista acorde con el tono conceptual del desfile.

Más allá del vestuario, su presencia se leyó como una declaración artística dentro de un evento que combinó música en vivo, performance y moda. La participación del cantante fue ampliamente registrada por fotógrafos y publicaciones especializadas, situándolo en el centro de una conversación que trasciende el estilo y se conecta con las dinámicas culturales globales.

La aparición de Feid en un escenario como el Paris Fashion Week confirma el alcance internacional del artista y evidencia cómo la música urbana latinoamericana continúa ganando espacio en circuitos culturales tradicionalmente dominados por la alta costura.