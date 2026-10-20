Resumen: La Procuraduría abrió una investigación contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por los señalamientos relacionados con el Pacto de Valledupar y un supuesto plan contra figuras políticas.

¡Escándalo por el ‘Pacto de Valledupar’! Procuraduría investiga a Benedetti y Angie Rodríguez

El Pacto de Valledupar quedó bajo investigación disciplinaria luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera un proceso contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

El organismo busca esclarecer si los dos exfuncionarios conocieron o participaron en un supuesto plan para vincular a dirigentes políticos con organizaciones paramilitares durante la campaña presidencial de 2025.

La actuación está relacionada con una mesa de diálogo social realizada en Valledupar en octubre de 2025, en el marco de las iniciativas de paz impulsadas durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Los hechos que dieron origen al proceso deberán ser examinados por el Ministerio Público para establecer si existieron conductas que puedan tener relevancia disciplinaria.

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La investigación se inició a partir de una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente y representante legal de la Red de Veedurías de Colombia, contra Benedetti, quien para entonces se desempeñaba como ministro del Interior.

El caso tomó relevancia tras las declaraciones públicas de Rodríguez, quien habló ante varios medios de comunicación sobre la existencia de un presunto plan que, según su versión, habría sido promovido durante la administración de Petro.

De acuerdo con la información citada en el expediente, el supuesto plan habría tenido como objetivo que antiguos jefes paramilitares señalaran presuntos vínculos con esas estructuras criminales de Abelardo De La Espriella, actual presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Las versiones también apuntan a una supuesta instrucción atribuida a Petro y Benedetti para organizar un encuentro con excomandantes paramilitares en Valledupar. El propósito habría sido avanzar en el cierre del denominado Pacto de Ralito, relacionado con el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las declaraciones que originaron el proceso

En las declaraciones que dieron lugar a la controversia, Rodríguez aseguró que había asumido la tarea de realizar una primera reunión en Valledupar con 11 antiguos jefes paramilitares para avanzar en el cierre de ese pacto.

La Procuraduría deberá determinar qué ocurrió alrededor de ese encuentro y establecer si Benedetti y Rodríguez tuvieron algún grado de conocimiento o participación en los hechos señalados. La apertura de la investigación no significa que los exfuncionarios sean responsables de las conductas que se examinan.

El caso se desarrolla en medio de los señalamientos sobre una posible utilización de declaraciones de antiguos integrantes de grupos armados para relacionar a dirigentes políticos con estructuras paramilitares durante una contienda electoral.

Por ahora, el proceso disciplinario busca esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar si hay elementos para establecer responsabilidades. Las afirmaciones sobre el supuesto plan deberán ser verificadas durante la actuación de la Procuraduría.

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