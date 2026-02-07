Resumen: La calle 10A con carrera 48, en el sector de Monterrey, fue habilitada nuevamente luego de una intervención técnica especializada tras el socavón provocado por la creciente súbita de la quebrada La Poblada. Las obras incluyeron el retiro de material afectado, la reconstrucción y refuerzo de la estructura vial y la pavimentación de cerca de 500 metros cuadrados, lo que permitió restablecer la movilidad en este punto estratégico del sur de Medellín.

¡Vuelve la movilidad a la 10A! Habilitan el paso en Monterrey tras reparar socavón causado por las lluvias

Después de una intervención técnica intensiva, el tramo de la calle 10A con carrera 48 en el sector de Monterrey fue reabierto al tráfico vehicular, luego de que un socavón provocado por la creciente súbita de la quebrada La Poblada obligara a cerrar la vía el pasado 28 de enero, afectando la conectividad en uno de los puntos clave del suroriental urbano de Medellín.

La intervención fue posible gracias al trabajo articulado de varias dependencias del Distrito, incluyendo las secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y Medio Ambiente, con respaldo del Cuerpo Oficial de Bomberos, EPM y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

A lo largo de cerca de 500 metros cuadrados, los equipos técnicos retiraron el material afectado, demolieron y reconstruyeron las losas comprometidas, limpiaron juntas de dilatación y aplicaron refuerzos estructurales antes de poner la capa final de pavimento.

En este proceso se emplearon alrededor de 200 toneladas de mezcla asfáltica, lo que permitió recuperar la integridad de la vía en un tiempo récord de 10 días después de la emergencia.

La reapertura de la vía no solo restablece la movilidad habitual de quienes transitan por este corredor, sino que también beneficia a los residentes, comerciantes y conductores que dependen de esta ruta para sus desplazamientos diarios y conexiones con otros sectores claves de la ciudad.

Habilitamos nuevamente la calle 10A con carrera 48, en el sector de Monterrey, luego de culminar las obras de reparación tras el socavón provocado por la creciente súbita de la quebrada La Poblada el pasado 28 de enero. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad Gracias al trabajo articulado realizamos una intervención… pic.twitter.com/1rIs7UW6xU — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 7, 2026

Durante los trabajos, las autoridades también mantuvieron presencia en el sector para regular el tráfico y orientar a los conductores, con el fin de minimizar el impacto en la movilidad y garantizar la seguridad vial mientras avanzaban las obras.

La quebrada La Poblada —que recorre la zona suroriente de Medellín y atraviesa áreas urbanizadas antes de desembocar en la quebrada La Presidenta— es un afluente que históricamente ha requerido atención técnica constante, especialmente en épocas de lluvia y crecientes súbitas.