Resumen: En Medellín se registra un aumento de infecciones respiratorias asociado a la temporada de lluvias y cambios de temperatura, lo que ha incrementado las consultas médicas. Las autoridades de salud mantienen la vigilancia y reiteran el llamado a reforzar las medidas de prevención y a consultar oportunamente ante síntomas persistentes.

¡Ojo con la tos y la fiebre! Medellín en alerta por aumento de infecciones respiratorias

Las autoridades de salud de Medellín mantienen la alerta ante el incremento de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en la ciudad, una situación que ha generado una alta presión sobre los servicios de salud y un aumento significativo en las consultas médicas durante las últimas semanas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Distrito, Medellín atraviesa el inicio de un pico respiratorio, fenómeno que se ha visto favorecido por las lluvias constantes, los cambios bruscos de temperatura y la disminución en la aplicación de medidas de prevención, factores que facilitan la circulación de virus respiratorios.

Actualmente, los servicios de salud de la ciudad registran aproximadamente 44.000 consultas semanales relacionadas con síntomas respiratorios, convirtiéndose en una de las principales causas de atención ambulatoria y de ingreso a los servicios de urgencias. Esta alta demanda ha encendido las alertas sanitarias por la posible saturación del sistema si no se adoptan medidas preventivas oportunas.

Entre los síntomas más frecuentes reportados por los pacientes se encuentran la fiebre, el dolor de garganta, la congestión o goteo nasal, la tos persistente, la cefalea, los dolores musculares, los escalofríos, la fatiga y el malestar general. Estas manifestaciones pueden corresponder a cuadros que van desde un resfriado común hasta una infección respiratoria aguda, algunas de las cuales están asociadas a virus como el que causa la COVID-19, la influenza AH1N1 y AH3N2 estacional.

Esto le podría interesar: ¡Tragedia en la Medellín–Bogotá! Accidente entre camioneta y tractomula deja una persona fallecida

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades advierten que, aunque muchas de estas infecciones pueden cursar de manera leve, en algunos casos pueden presentar complicaciones, como bronquitis o neumonía, especialmente en poblaciones vulnerables. Por ello, se mantiene una vigilancia especial sobre niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes presentan mayor riesgo de cuadros graves.

Desde la Secretaría de Salud se ha reiterado el llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención, entre ellas el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios, la ventilación adecuada de los espacios cerrados y evitar la automedicación, práctica que puede agravar los cuadros clínicos.

Asimismo, las autoridades recomiendan consultar oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de signos de alarma, como dificultad para respirar, fiebre persistente, decaimiento marcado o empeoramiento de los síntomas, con el fin de prevenir complicaciones y garantizar una atención adecuada.

El Distrito de Medellín continúa con la vigilancia epidemiológica activa, monitoreando el comportamiento de las infecciones respiratorias y fortaleciendo las acciones de prevención, con el objetivo de proteger la salud de la población y mitigar el impacto del pico respiratorio en la ciudad.