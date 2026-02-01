Marcelo y Riquelme hablan de "alguien" que podría ser el nuevo refuerzo del DIM: ¿Fabra?. Captura de video

Resumen: Dos leyendas del fútbol mundial, Juan Román Riquelme y Marcelo, sostienen una conversación que parece confirmar el regreso de uno de los laterales más importantes de la última década en Sudamérica

¿Vuelve el hijo pródigo? El DIM sacude las redes con video de Riquelme y Marcelo: se avecina «fichaje bomba»

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín ha roto el internet este domingo 1 de febrero. A las 11:53 a. m., la cuenta oficial del ‘Poderoso’ en X publicó un video que ha desatado una ola de especulaciones y una expectativa sin precedentes entre la hinchada roja.

Dos leyendas del fútbol mundial, Juan Román Riquelme y Marcelo, sostienen una conversación que parece confirmar el regreso de uno de los laterales más importantes de la última década en Sudamérica: ¿sería Frank Fabra?.

“Es a nosotros lo que tú al Real Madrid”

El video, cargado de mística, muestra a un Riquelme emocionado hablando con el histórico lateral brasileño. Las frases han quedado grabadas en la memoria de los seguidores del DIM:

Riquelme: “Aquel juega como vos… es un fenómeno”.

Marcelo: (Señalando hacia el mismo lugar que Román) “Un fenómeno”.

Riquelme: ¿Lo viste?.

Marcelo: “Top, top, top”.

El cierre del clip es la estocada final de la campaña de expectativa: “Es como lo que vos para el Madrid, lo que él es para nosotros”, sentencia Riquelme, haciendo una analogía directa entre el legado de Marcelo en la Casa Blanca y lo que Fabra representa para el entorno de Boca Juniors y, por supuesto, su origen en el Medellín.

: Los emojis que ilusionan al pueblo rojo

La publicación no necesitó palabras. Acompañada únicamente por los emojis de “próximamente” () y “secreto” (), la institución dejó claro que el anuncio oficial está a la vuelta de la esquina.

El misterio refuersxo sería Fabra?

Desde hace algunos días, cuando se vio a Fabra entrendando con el poderoso se estuvo especulando sobre su posible regreso a la liga colombiana.

Frank Fabra, quien debutó profesionalmente en el DIM en 2014, estaría próximo a regresa al equipo de sus amores tras una exitosa y larga trayectoria en Argentina. Su llegada no solo reforzaría la banda izquierda, sino que enviaría un mensaje de autoridad al resto de equipos de la Liga BetPlay 2026.

