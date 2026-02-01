¿Vuelve el hijo pródigo? El DIM sacude las redes con video de Riquelme y Marcelo: se avecina «fichaje bomba»

Resumen: Dos leyendas del fútbol mundial, Juan Román Riquelme y Marcelo, sostienen una conversación que parece confirmar el regreso de uno de los laterales más importantes de la última década en Sudamérica
Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín ha roto el internet este domingo 1 de febrero. A las 11:53 a. m., la cuenta oficial del ‘Poderoso’ en X publicó un video que ha desatado una ola de especulaciones y una expectativa sin precedentes entre la hinchada roja.
Dos leyendas del fútbol mundial, Juan Román Riquelme y Marcelo, sostienen una conversación que parece confirmar el regreso de uno de los laterales más importantes de la última década en Sudamérica: ¿sería Frank Fabra?.
“Es a nosotros lo que tú al Real Madrid”
El video, cargado de mística, muestra a un Riquelme emocionado hablando con el histórico lateral brasileño. Las frases han quedado grabadas en la memoria de los seguidores del DIM:
Riquelme: “Aquel juega como vos… es un fenómeno”.
Marcelo: (Señalando hacia el mismo lugar que Román) “Un fenómeno”.
Riquelme: ¿Lo viste?.
Marcelo: “Top, top, top”.
El cierre del clip es la estocada final de la campaña de expectativa: “Es como lo que vos para el Madrid, lo que él es para nosotros”, sentencia Riquelme, haciendo una analogía directa entre el legado de Marcelo en la Casa Blanca y lo que Fabra representa para el entorno de Boca Juniors y, por supuesto, su origen en el Medellín.
: Los emojis que ilusionan al pueblo rojo
La publicación no necesitó palabras. Acompañada únicamente por los emojis de “próximamente” () y “secreto” (), la institución dejó claro que el anuncio oficial está a la vuelta de la esquina.
El misterio refuersxo sería Fabra?
Desde hace algunos días, cuando se vio a Fabra entrendando con el poderoso se estuvo especulando sobre su posible regreso a la liga colombiana.
Frank Fabra, quien debutó profesionalmente en el DIM en 2014, estaría próximo a regresa al equipo de sus amores tras una exitosa y larga trayectoria en Argentina. Su llegada no solo reforzaría la banda izquierda, sino que enviaría un mensaje de autoridad al resto de equipos de la Liga BetPlay 2026.
Lea también: ¡Qué si se ilusionen! Fabra está cerca de jugar con el DIM
