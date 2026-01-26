El regreso de Frank Fabra al DIM es inminente tras ajustar cifras económicas para reforzar el equipo de Alejandro Restrepo. Foto: Frank Fabra entrena en la sede del DIM para mantener su forma física, pero no se ilusionen: no será refuerzo. Foto: Tomada de Instagram

¡Qué si se ilusionen! Fabra está cerca de jugar con el DIM

Los rumores sobre el regreso de Frank Fabra al DIM han dejado de ser simples especulaciones para convertirse en una negociación con bases sólidas.

Según adelantó el periodista Óscar Tobón, la voluntad del lateral izquierdo de 34 años es el motor principal de este acercamiento, mostrando un deseo genuino de vestir la camiseta roja y azul tras su extenso paso por el fútbol argentino.

En las últimas horas, las conversaciones han avanzado de forma significativa, logrando que las cifras económicas entre ambas partes estén mucho más alineadas en comparación con el primer acercamiento.

Este progreso en los números sugiere que el acuerdo definitivo es inminente, facilitando el camino para que el experimentado defensor se convierta en el refuerzo de lujo que la dirigencia busca para jerarquizar la plantilla.

De concretarse su llegada, el reto para Fabra será inmediato: el jugador deberá ponerse a punto físicamente en tiempo récord.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo atraviesa un bache futbolístico considerable, y la experiencia del lateral será fundamental para intentar revertir el mal momento deportivo.

La afición espera que su jerarquía sea el revulsivo necesario para enderezar el rumbo en el torneo local.

Los días del DIM son complicados y sin duda, necesita de un jugador como Fabra, para darle seguridad y transmitir grandeza a la plantilla que nada que levanta cabeza.

