Resumen: ¿Se repetirá la granizada en Bogotá? El Ideam explica qué causó la tormenta, cuántos rayos cayeron y qué pasará con las lluvias en medio de El Niño.

¿Vuelve el granizo? Esto dijo el Ideam sobre el clima en Bogotá

Después de la tormenta que cubrió de hielo varias calles de la capital, surgió una duda: ¿podría caer otra granizada en Bogotá con la misma fuerza? Según el Ideam, es poco probable que se repita un episodio igual, aunque no se descartan aguaceros fuertes.

La tormenta anterior también dejó una alta cantidad de rayos: 264 descargas eléctricas en Bogotá y 1.973 en Cundinamarca, sobre todo hacia Pacho y el occidente del departamento.

¿Qué causó la granizada en Bogotá?

De acuerdo con el Ideam, la ciudad tuvo una mañana soleada y calurosa, con temperaturas cercanas a los 24 grados. Hacia las 3 de la tarde llegó una masa de humedad desde el occidente, y el choque entre ambas condiciones generó una fuerte inestabilidad. Dentro de las nubes, las partículas se movieron con rapidez, lo que favoreció la lluvia, los rayos y el granizo.

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Las precipitaciones no se limitarán a la capital. El Ideam prevé lluvias de moderadas a fuertes en los próximos días en el Eje Cafetero, Santander, el Altiplano Cundiboyacense, Cauca, Nariño y algunas zonas del sur del Caribe.

El fenómeno de El Niño no impide que llueva, sino que puede reducir la cantidad acumulada. Se prevé que se fortalezca en el segundo semestre de 2026 y persista a comienzos de 2027. Sus mayores efectos se esperan hacia diciembre y el primer trimestre de 2027, cuando podrían subir las temperaturas y disminuir las lluvias.

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