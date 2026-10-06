Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Juan Diego López desapareció en Medellín

    Fue visto por última vez el sábado 3 de octubre en la Comuna 10, sector Carabobo con La Paz

    Publicado por: Juan Manuel

    Juan Diego Lopez Arango
    Juan Diego López desapareció en Medellín

    Resumen: Juan Diego López Arango se encuentra desaparecido y fue visto por última vez el sábado 3 de octubre en la Comuna 10, sector Carabobo con La Paz, en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Juan Diego López Arango se encuentra desaparecido y fue visto por última vez el sábado 3 de octubre en la Comuna 10, sector Carabobo con La Paz, en Medellín.

    Se solicita a las personas que tengan información sobre su paradero que se comuniquen a la línea 305 404 53 79, con el fin de aportar datos que ayuden a encontrarlo.

    1 BOLETIN Juan Diego Lopez Arango

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.