Juan Diego López desapareció en Medellín

Resumen: Juan Diego López Arango se encuentra desaparecido y fue visto por última vez el sábado 3 de octubre en la Comuna 10, sector Carabobo con La Paz, en Medellín.
Juan Diego López Arango se encuentra desaparecido y fue visto por última vez el sábado 3 de octubre en la Comuna 10, sector Carabobo con La Paz, en Medellín.
Se solicita a las personas que tengan información sobre su paradero que se comuniquen a la línea 305 404 53 79, con el fin de aportar datos que ayuden a encontrarlo.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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