¡Vuelve el agua! Terminan reparación de tubo matriz a carrera Séptima en Bogotá

Resumen: El servicio de agua en Usaquén se restablece de forma gradual tras la reparación de la red matriz en la carrera Séptima con calle 123, en Bogotá.

El servicio de agua en Usaquén, en el norte de Bogotá, comenzó a restablecerse luego de que terminaran las reparaciones de la red matriz ubicada en la carrera Séptima con calle 123. Los trabajos fueron adelantados de manera conjunta por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Para atender el daño, los equipos tuvieron que hacer maniobras en la línea matriz nororiental, lo que obligó a cortar el suministro en parte de la localidad.

La suspensión abarcó el sector comprendido entre las calles 119 y 198, desde la carrera 7 hasta la carrera 10 este. El sector afectado está ubicado en el oriente de la localidad, cerca de los cerros orientales de Bogotá.

Una vez concluidos los arreglos, la EAAB empezó a llenar tanques y tuberías. Por eso, el servicio de agua en Usaquén regresará de forma gradual entre la noche del viernes 9 de octubre y la madrugada de este sábado 10. Esto significa que algunos hogares podrían recuperar el agua antes que otros.

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La empresa advirtió que, mientras se normaliza el flujo, el agua podría presentar cambios en su coloración. Además, aseguró que sus canales de atención seguirán activos para atender a la ciudadanía.

Ante este tipo de situaciones, una recomendación general es dejar correr el agua unos minutos hasta que salga clara antes de usarla para beber o cocinar. También conviene revisar que las llaves queden cerradas para evitar desperdicios o inundaciones cuando el servicio regrese por completo, y almacenar agua en recipientes limpios mientras se normaliza el suministro.

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