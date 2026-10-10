Resumen: Fray Ricardo Torres Castro reiteró que cuenta con la autonomía ética y la libertad política para adelantar esta depuración a nivel nacional, al aclarar que no tiene aspiraciones electorales ni intereses partidistas.

«El SENA es de los colombianos, no de los polítiqueros»: Fray Ricardo Torres

Minuto30.com .- El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) no volverá a ser cuota ni caja menor de ningún sector político en Colombia. Con esa contundente consigna, el director general de la institución, Fray Ricardo Ernesto Torres Castro, anunció una ofensiva nacional para desmantelar las redes de clientelismo que han instrumentalizado las sedes regionales de la entidad como fortines electorales.

Durante un encuentro con directivos y la comunidad educativa en Boyacá, el alto funcionario advirtió que la institución recuperará de manera radical su carácter técnico e independiente, poniendo fin a la histórica injerencia de senadores, diputados, alcaldes y concejales en la asignación de cargos y contratos.

«Fuera los políticos de aquí»: el ultimátum de la Dirección General

Torres Castro fue enfático al señalar que el SENA pertenece a los colombianos y no a los caciques políticos locales que se atribuyen la «propiedad» de los centros de formación en los municipios:

«Cuando uno va por todo el país, resulta que el SENA, para nadie es un secreto, se volvió un fortín político. Entonces este centro es de tal senador, este es del diputado, este del concejal… fuera los políticos de aquí, no los queremos acá, esta es una entidad técnica y ese llamado va para todo el país», sentenció el director general.

El funcionario ironizó sobre las pretensiones de los barones electorales regionales, señalando que si algún político insiste en decir que una sede le pertenece, «que ese personaje pague la nómina, pague los servicios y sostenga el SENA en esa región».

Chiquinquirá: el caso que destapó cobros a contratistas

El detonante de este pronunciamiento de alcance nacional fue la identificación de graves irregularidades en el municipio de Chiquinquirá (Boyacá), donde se constató que contratistas e instructores estaban siendo presionados para entregarle porcentajes de su salario a un concejal local a cambio de mantener sus vinculaciones.

«A mí lo que más me llena de indignación es que los contratistas tienen que hacerle pagos a ese concejal por su salario. Y no es uno ni dos, son varias personas a las que estoy invitando a que hagamos la denuncia pública y nosotros los acompañamos a la Fiscalía», reveló Torres Castro.

Auditorías e intervención directa ante la Fiscalía

Para garantizar que el SENA deje de operar como moneda de cambio política, la Dirección General activó de inmediato las siguientes acciones de choque:

Auditoría especial: Intervención e inspección detallada a la sede de Chiquinquirá y a los procesos de vinculación contractual en la regional Boyacá.

Acompañamiento penal: El director general se comprometió a viajar personalmente con las víctimas y denunciantes ante la Fiscalía General de la Nación para radicar las denuncias penales correspondientes.

Garantías a denunciantes: Se brindará respaldo institucional y protección moral a todos los funcionarios o contratistas que aporten pruebas sobre exigencias de dinero o presiones políticas.

Independencia total para depurar la entidad

Fray Ricardo Torres Castro reiteró que cuenta con la autonomía ética y la libertad política para adelantar esta depuración a nivel nacional, al aclarar que no tiene aspiraciones electorales ni intereses partidistas.

«Quien está aquí no es político, no va a ser político, no va a aparecer en ningún tarjetón. Tengo toda la libertad y la autonomía para pararme moralmente y decirle a los boyacenses y al país que esto no lo vamos a permitir. No vinimos a cambiar la política de siempre, sino para siempre», puntualizó.