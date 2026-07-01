¡Qué susto! Avión con ruta París – Bogotá aterrizó de emergencia en España tras una falla técnica

Resumen: Un vuelo París - Bogotá fue desviado hacia Madrid luego de que la tripulación detectara una alerta técnica en uno de los motores. La Aerocivil explicó lo ocurrido.

Los pasajeros de un vuelo París – Bogotá vivieron momentos de tensión luego de que el avión tuviera que modificar su ruta y aterrizar de manera preventiva en Madrid, España, tras detectarse una alerta técnica durante el recorrido sobre el océano Atlántico.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la novedad se presentó mientras el avión sobrevolaba la zona de las islas Azores. En ese momento, la tripulación identificó una alerta en el motor izquierdo de la aeronave, un Boeing 787-8 Dreamliner, y activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

La entidad explicó que la falla fue controlada durante el vuelo y que el aterrizaje en la capital española se realizó sin inconvenientes, priorizando la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Según la Aerocivil, aunque la situación técnica fue solucionada en el aire, continuar el trayecto hasta Colombia no era una opción segura.

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Al operar a una menor altitud como parte del procedimiento, el consumo de combustible aumentó considerablemente, lo que impedía completar la ruta transatlántica en las condiciones previstas.

Mientras la aeronave permanece en Madrid para ser sometida a una inspección técnica, los viajeros fueron reubicados en otro avión con una tripulación de relevo para continuar su desplazamiento hacia Bogotá.

Hasta el momento, Avianca no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente. Entretanto, la Aerocivil reiteró que el desvío del vuelo obedeció a una medida preventiva y que todas las actuaciones se realizaron conforme a los protocolos internacionales de seguridad operacional.

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