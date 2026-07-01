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    Bogotá reunió 14 toneladas de ayuda para animales afectados por los terremotos en Venezuela

    La solidaridad cruzó fronteras. Bogotá recolectó 14 toneladas de alimentos e insumos veterinarios para los animales en Venezuela.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Bogotá reunió 14 toneladas de ayuda para animales afectados por los terremotos en Venezuela
    Foto de IDPYBA/tomada de Alcaldía de Bogotá.
    Bogotá reunió 14 toneladas de ayuda para animales afectados por los terremotos en Venezuela

    Resumen: Bogotá recolectó 14 toneladas de alimentos e insumos veterinarios para atender a los animales afectados por los sismos en Venezuela.

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    a campaña de ayuda para animales en Venezuela impulsada en Bogotá superó las expectativas de sus organizadores. En solo tres días, la ciudadanía logró reunir 14 toneladas de concentrado, medicamentos veterinarios y otros insumos que serán enviados a las zonas afectadas por los recientes sismos en el vecino país.

    La jornada, denominada «Una Garra por Venezuela», se realizó entre el 27 y el 29 de junio en las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, donde cientos de personas entregaron donaciones para apoyar a perros, gatos y otros animales que resultaron afectados por la emergencia.

    La iniciativa fue liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en alianza con el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Fundación Ruta Animal, Avianca, Laika y la senadora Andrea Padilla.

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    Los elementos recolectados serán trasladados a las zonas afectadas para contribuir a la atención de cientos de animales que requieren alimento, medicamentos y otros suministros básicos tras la emergencia.

    El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal también agradeció el respaldo de la comunidad, de los medios de comunicación y de las organizaciones que se sumaron a la campaña.

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