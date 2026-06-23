Resumen: El CNE oficializó los votos en el exterior de la segunda vuelta presidencial y confirmó los resultados obtenidos por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

CNE cerró la discusión: así quedaron los votos del exterior para De la Espriella y Cepeda

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este martes 23 de junio los resultados correspondientes a los votos en el exterior de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

De acuerdo con el consolidado entregado por la autoridad electoral, De la Espriella obtuvo 390.974 sufragios fuera del país, mientras que Cepeda alcanzó 213.131 votos.

Las cifras presentan variaciones mínimas frente al preconteo divulgado previamente: el candidato ganador sumó 25 votos adicionales y el senador del Pacto Histórico registró una reducción de nueve apoyos.

Durante la sesión en la que se revisaron los resultados, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, explicó que el escrutinio de los votos en el exterior no se realiza mediante el traslado físico de los tarjetones al territorio nacional, sino a partir de las actas elaboradas en los consulados y recopiladas por la Registraduría.

Según indicó el funcionario, este procedimiento responde a disposiciones constitucionales y legales que establecen la consolidación de la información proveniente de las mesas de votación instaladas en el exterior durante los ocho días habilitados para el proceso electoral.

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Quiroz también confirmó que fue rechazada la solicitud presentada por el Pacto Histórico para efectuar un reconteo de los votos del exterior. De acuerdo con su explicación, no se registraron reclamaciones adicionales que justificaran una nueva revisión de esos resultados.

Con esta decisión, el CNE mantiene sin cambios sustanciales el resultado de la votación internacional y deja en firme el consolidado reportado para ambos candidatos en la segunda vuelta presidencial.

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