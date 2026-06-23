Resumen: De acuerdo con la información de la entidad, los datos del preconteo de votos y la consolidación final de los jueces se alinearon de manera casi perfecta

¡Ni sombra de fraude! Registraduría confirma coincidencia del 99.997% entre el preconteo y el escrutinio final

Minuto30.com .- La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado oficial en el que ratifica el éxito, la eficiencia y la transparencia del reciente proceso electoral en Colombia. Tras concluir el escrutinio de primer nivel realizado por los jueces de la República, se demostró un nivel de precisión casi absoluto frente a los datos preliminares entregados el día de los comicios.

Un acierto inédito en la historia electoral del país

De acuerdo con la información de la entidad, los datos del preconteo de votos y la consolidación final de los jueces se alinearon de manera casi perfecta, alcanzando una coincidencia del 99.997%. Este margen demuestra que las modificaciones en las actas fueron mínimas, consolidando al preconteo como una herramienta altamente confiable para la ciudadanía.

«Este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia», destacó la Registraduría.

Los números detrás del escrutinio nacional

La gigantesca tarea de revisión y validación de los votos en todo el territorio nacional requirió un despliegue institucional masivo que concluyó en las últimas horas:

Comisiones activas: Se instalaron 2.992 comisiones escrutadoras a lo largo y ancho del país.

Funcionarios a cargo: Cerca de 9.000 personas, entre jueces de la República y notarios, asumieron la responsabilidad legal de liderar el proceso.

Esfuerzo conjunto: La jornada contó con la participación de más de un millón de colombianos en diferentes roles electorales.

Finalmente, la Registraduría resaltó que este exitoso cierre del proceso electoral fue posible gracias al trabajo articulado con la Fuerza Pública, los organismos de control y las misiones de observación, garantizando de forma íntegra la transparencia democrática en el país.