¡Votaron y pa’ la cárcel! Caen dos presuntos abusadores y un señalado delincuente en Antioquia

Resumen: Tres personas requeridas por la justicia fueron capturadas durante la jornada electoral en Antioquia, luego de acudir a las urnas en los municipios de Concordia, Sonsón y Bello. Aunque estos fueron los principales hechos reportados, las autoridades informaron que las votaciones avanzan con normalidad en el departamento, bajo estrictas medidas de seguridad y sin alteraciones del orden público.

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Durante las primeras horas de la jornada electoral de este domingo en Antioquia, las autoridades capturaron a tres personas con órdenes judiciales vigentes que acudieron a votar en distintos municipios del departamento. Los procedimientos correspondieron a investigaciones por delitos ajenos al proceso electoral.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, entregó detalles sobre los casos detectados durante la jornada:

“Tenemos tres personas capturadas, una en el municipio de Concordia por el delito de concierto para delinquir, otro en el municipio de Sonsón por el delito de acoso sexual, y otro en en Bello por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años”, reportó el funcionario.

Según indicaron las autoridades, las tres personas alcanzaron a ejercer su derecho al voto antes de ser detenidas por los uniformados.

Pese a estos procedimientos, las autoridades señalaron que las elecciones avanzan con normalidad en la mayor parte del departamento.

De acuerdo con el reporte oficial, 124 municipios han desarrollado la jornada sin contratiempos que afecten la participación ciudadana o el funcionamiento de los puestos de votación. Asimismo, las autoridades destacaron que no se han registrado alteraciones del orden público en ninguna de las subregiones antioqueñas.

Más de 16.000 uniformados vigilan la jornada electoral

Una de las novedades operativas se presentó en el corregimiento Puntas de Ocaidó, una zona rural de difícil acceso ubicada en el municipio de Urrao. Allí, las condiciones climáticas dificultaron el traslado del material electoral, lo que provocó un retraso en la apertura de las mesas y obligó a iniciar las votaciones después de las 9:00 de la mañana.

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A pesar de esta situación, las autoridades señalaron que el inconveniente fue superado y que el proceso pudo comenzar una vez llegó la documentación requerida para el desarrollo de la jornada democrática.

Otro de los puntos destacados en el balance oficial tiene que ver con los municipios que fueron priorizados por las autoridades debido a alertas tempranas o factores de riesgo asociados al proceso electoral.

Según el reporte entregado desde el PMU, los 21 municipios que cuentan con seguimiento especial permanecen bajo control institucional y monitoreo constante. Entre ellos se encuentran localidades como Briceño y Anorí, donde se reforzaron las medidas de seguridad para prevenir cualquier eventualidad.

Para garantizar el normal desarrollo de las elecciones, más de 16.000 integrantes de la fuerza pública fueron desplegados en las distintas subregiones antioqueñas. El dispositivo incluye presencia policial y militar en los puestos de votación, acompañamiento en corredores viales y vigilancia en zonas consideradas estratégicas.

Adicionalmente, las autoridades mantienen apoyo aéreo mediante operaciones de monitoreo y control, con el propósito de reaccionar oportunamente ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad de los ciudadanos.

Desde la Gobernación de Antioquia y los organismos encargados del proceso electoral reiteraron que el esquema de vigilancia permanecerá activo durante toda la jornada, incluyendo el cierre de urnas y las etapas posteriores de escrutinio.

Por ahora, las autoridades destacan que la jornada transcurre con tranquilidad en el departamento, bajo un amplio despliegue de seguridad y sin situaciones que hayan alterado el orden público en el territorio antioqueño.