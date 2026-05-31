Resumen: La Policía Nacional capturó a alias ‘Manchas’ y a dos presuntos integrantes del ‘Clan del Golfo’, señalados por varios delitos, entre ellos el homicidio del mayor Juan Amaya en Sonsón (Antioquia). En el operativo también fue abatido otro integrante de la estructura criminal, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.

Capturan a presunto responsable del homicidio de un mayor de la Policía en Sonsón

La Policía Nacional informó la captura de alias ‘Manchas’ y de otros dos presuntos integrantes del ‘Clan del Golfo’, señalados por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la información oficial, uno de los detenidos estaría vinculado al homicidio del mayor Juan Amaya, ocurrido en junio de 2025 en el municipio de Sonsón, en el departamento de Antioquia, hecho que es atribuido a esta estructura criminal.

Operativo contra estructura criminal

Las autoridades señalaron que el procedimiento hace parte de acciones operativas dirigidas contra integrantes del ‘Clan del Golfo’, una de las organizaciones criminales con presencia en varias regiones del país.

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Durante el desarrollo de la operación también se reportó la muerte en enfrentamiento de alias ‘Cristian’, quien haría parte de la misma estructura delincuencial, según lo indicado por las autoridades.

¡ Í! La @PoliciaColombia capturó a alias ‘Manchas’ y a dos integrantes más del ‘Clan del Golfo’, por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Este… pic.twitter.com/mrhJYj9kRL — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 30, 2026

Avances en la investigación

Con estas capturas, las autoridades avanzan en el esclarecimiento de hechos relacionados con ataques contra miembros de la Fuerza Pública y en la identificación de los responsables dentro de la organización criminal.

El caso continúa bajo investigación para establecer posibles conexiones de los detenidos con otros hechos delictivos y determinar el alcance de su participación dentro del grupo armado ilegal.

La Policía reiteró que este tipo de operativos hacen parte de las acciones para afectar las estructuras criminales responsables de hechos violentos en el país.