Elecciones en Bogotá dejaron alta participación y cinco capturados tras disturbios aislados

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Resumen: Carlos Fernando Galán destacó la alta participación y la tranquilidad durante las elecciones en Bogotá, donde votaron cerca de 4,2 millones de ciudadanos.

La capital del país cerró las elecciones de segunda vuelta presidencial con un balance positivo en materia de participación, seguridad y logística, según informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

De acuerdo con el mandatario, cerca de 4,2 millones de ciudadanos acudieron a las urnas durante las elecciones en Bogotá, cifra que representa aproximadamente el 70% del censo electoral de la ciudad.

La alcaldía destacó que esta participación se convirtió en uno de los hechos más relevantes de la jornada democrática.

Galán aseguró que el proceso electoral transcurrió en términos generales con tranquilidad y destacó que el traslado del material electoral se realizó sin contratiempos una vez cerraron las mesas de votación.

Los documentos y elementos electorales fueron transportados hasta Corferias, donde inició el proceso oficial de escrutinio.

“El desarrollo de la jornada electoral fue en tranquilidad y se pudo garantizar que el material electoral posterior al cierre de las urnas se trasladara sin problemas. Fue una jornada de democracia, en paz y en tranquilidad”, señaló el alcalde Galán.

Tras conocerse los resultados presidenciales, diferentes grupos de ciudadanos se concentraron en varios sectores de la ciudad para celebrar o expresar sus opiniones frente al resultado electoral. Según las autoridades, la mayoría de estas manifestaciones se desarrolló de forma pacífica.

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Sin embargo, durante las elecciones se registraron dos situaciones puntuales que requirieron intervención de la fuerza pública.

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Los hechos ocurrieron en el sector de Marichuela, en la localidad de Usme, y en inmediaciones del Portal Américas, donde algunas personas intentaron afectar infraestructura pública.

Como resultado de estos disturbios, las autoridades capturaron a cinco personas, entre ellas tres adultos y dos menores de edad.

El alcalde también expresó su disposición para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno Nacional encabezado por el presidente electo Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo, destacando la importancia de la cooperación entre la Nación y las ciudades para afrontar retos relacionados con seguridad, infraestructura y desarrollo social.

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