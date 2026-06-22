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Resumen: Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $200 millones para capturar a los responsables de los disturbios registrados en Cali tras la segunda vuelta presidencial.

Caos total se vivió en Cali tras las elecciones: ofrecen $200 millones por responsables de los disturbios

Luego de varias horas de tensión registradas tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial, las autoridades confirmaron que la situación de orden público fue controlada en Cali y anunciaron una recompensa de hasta $200 millones de pesos para identificar y capturar a los responsables de los hechos vandálicos ocurridos durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes 22 de junio.

Los disturbios en Cali se concentraron principalmente en el sector de Puerto Rellena, donde grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos con la Fuerza Pública y causaron daños a infraestructura pública.

Sin embargo, según el balance entregado desde el Puesto de Mando Unificado, la situación no se extendió a otras zonas de la ciudad gracias a la intervención de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que las alteraciones fueron controladas durante la madrugada y destacó el comportamiento de la mayoría de los ciudadanos durante la jornada electoral.

Como parte de las acciones para judicializar a los responsables, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca conformaron un fondo de recompensa por hasta $200 millones de pesos, con aportes de $100 millones de cada entidad.

Las autoridades esperan que la información suministrada por la ciudadanía permita avanzar en las capturas de quienes participaron en los actos vandálicos.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cali, los disturbios dejaron daños en 15 cámaras de movilidad, de las cuales tres fueron derribadas, además de afectaciones en cuatro estaciones del sistema MIO, un bus de transporte masivo, un cajero bancario y dos motocicletas institucionales. También se reportaron cuatro personas lesionadas, entre ellas tres policías y un agente de tránsito.

Las autoridades confirmaron la captura de dos personas y anunciaron que continuarán las investigaciones apoyadas en material de cámaras de seguridad para identificar a otros presuntos responsables.

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Asimismo, reiteraron que la ciudad recuperó la normalidad y que el comercio no resultó afectado por los hechos registrados.

Caleños, siendo las 2:05 a.m. podemos decirles que nuestra ciudad ya está en completa tranquilidad. No levantamos el PMU ni terminamos esta jornada hasta recuperar plenamente el orden, nuestra prioridad. Gracias al trabajo de nuestra Fuerza Pública y al compromiso de la… pic.twitter.com/cwLHvHFKH3 — Alejandro Eder (@alejoeder) June 22, 2026

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