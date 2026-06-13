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Resumen: La Registraduría confirmó que este lunes 15 de junio inician las votaciones de segunda vuelta en el exterior. Más de 1.4 millones de colombianos en 67 países están habilitados para sufragar con su cédula.

¡Se calientan las urnas en el exterior! Más de un millón de colombianos afuera eligen al nuevo presidente desde el lunes

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que este próximo lunes 15 de junio arrancará de manera oficial la jornada democrática en el plano internacional.

El proceso corresponde a la segunda vuelta de los comicios presidenciales que definirán la dirección del país para el periodo constitucional 2026-2030.

Con el objetivo de facilitar el sufragio de los connacionales que afrontan dificultades geográficas o de transporte, las votaciones se extenderán a lo largo de una semana completa, concluyendo de manera definitiva el próximo domingo 21 de junio, de acuerdo con el calendario institucional.

Según los datos oficiales del censo electoral, un total de 1.414.661 ciudadanos colombianos residentes fuera del país se encuentran plenamente habilitados para ejercer su derecho constitucional en 67 naciones.

El reporte técnico detalla que la población sufragante en el extranjero está conformada por 777.343 mujeres y 637.318 hombres.

Para garantizar la transparencia y la cobertura de las votaciones, la autoridad electoral dispondrá de 253 puestos de control.

Entre el lunes y el sábado 20 de junio funcionarán 1.489 mesas de recepción, mientras que para el domingo de cierre se incrementará el despliegue operativo instalando un total de 2.181 mesas.

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Las jornadas de elecciones se cumplirán en el horario tradicional, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La Registraduría enfatizó que la cédula de ciudadanía, ya sea la clásica amarilla con hologramas o el documento digital en dispositivo móvil, es el único documento válido para participar; bajo ninguna circunstancia se permitirá el uso de pasaportes o contraseñas.

Los resultados de las votaciones en el exterior se recopilarán en tiempo real pero solo serán divulgados de forma preliminar el domingo 21 de junio después de las 4:00 de la tarde, hora legal de Colombia.

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