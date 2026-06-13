Resumen: Para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, la Registraduría Nacional confirmó que los mismos ciudadanos que ejercieron como jurados de votación el pasado 31 de mayo deberán repetir su labor en los mismos puestos y mesas asignados, por lo que no se realizará un nuevo sorteo. La entidad también presentó el tarjetón definitivo, compuesto por las dos fórmulas en contienda junto a la casilla de voto en blanco, y recordó que estará estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares y cámaras fotográficas dentro de los recintos electorales durante el horario de votación, fijado entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., para garantizar la total transparencia del proceso.

¿Si no fue jurado de votación en primera vuelta, le toca en la segunda? Esto debe saber sobre las elecciones

Con miras a la segunda vuelta de los comicios presidenciales que se celebrará el próximo 21 de junio, la Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó las pautas organizativas que regirán la jornada. En esta definitiva cita democrática, los colombianos elegirán el próximo Gobierno entre Iván Cepeda, aspirante por el Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, líder de Defensores de la Patria. Ante este escenario, el organismo electoral confirmó que no se llevará a cabo un nuevo sorteo, por lo que los ciudadanos seleccionados como jurados en la primera vuelta mantendrán su designación intacta.

Mismas ubicaciones para custodiar la jornada

Al conservarse la distribución de la primera jornada electoral del 31 de mayo, las personas llamadas a prestar este servicio obligatorio tendrán que presentarse exactamente en el mismo puesto y en la mesa de votación en la que operaron previamente para la segunda vuelta. Debido a que el listado es inalterable, la plataforma web de la entidad no habilitará enlaces para nuevas consultas de sorteo.

Desde la Registraduría se hizo hincapié en que este grupo de ciudadanos es el principal garante de la transparencia y legitimidad del sufragio. Su rol abarca desde la apertura y atención de las mesas de votación hasta la verificación del desarrollo del proceso y la ejecución del preconteo inicial de las tarjetas una vez se clausuren las urnas.

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La composición del tarjetón oficial

De forma paralela, la organización electoral dio a conocer el diseño definitivo de la tarjeta electoral que se entregará a los votantes. El documento constará únicamente de tres casillas elegibles:

La fórmula del Pacto Histórico, compuesta por Iván Cepeda y Aída Quilcué.

La candidatura de Defensores de la Patria, integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

El recuadro reservado para el voto en blanco.

Restricciones al uso de tecnología

Por último, las autoridades recordaron los protocolos de seguridad que se implementarán al interior de los recintos de votación. Queda terminantemente prohibido que los ciudadanos y asistentes utilicen teléfonos celulares, cámaras fotográficas o dispositivos de registro de video dentro de los puestos. Dicha restricción se aplicará de manera rigurosa durante todo el horario de apertura de las mesas, fijado entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.