Resumen: Viviane Morales regresa al Gobierno como consejera comisionada de Paz y encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo, con la misión de revisar lo que el Ejecutivo llama la "falsa paz".

¡Volvió! Viviane Morales regresa al Gobierno De La Espriella como consejera de Paz

Viviane Morales vuelve al Gobierno nacional. Menos de dos meses después de renunciar al Ministerio de Educación por motivos personales, el presidente Abelardo De La Espriella la designó como consejera comisionada de Paz. Además, asumirá como encargada la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

La designación se da pese a que el mandatario había anunciado cambios en ambas figuras. Como presidente electo, planteó transformar el enfoque de la Alta Consejería para la Paz hacia uno centrado en la seguridad y eliminar algunas consejerías, entre ellas la Unidad de Implementación, creada en el gobierno de Gustavo Petro.

«Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno», dijo De La Espriella días antes de posesionarse.

La misión que tendrá Viviane Morales

Según el comunicado presidencial, fechado el 22 de octubre y conocido un día después, el nombramiento responde a la decisión del Gobierno de «examinar los resultados de la denominada falsa paz, desmontar estructuras burocráticas innecesarias y acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos».

De acuerdo con el documento, Viviane Morales liderará una revisión de la implementación de los acuerdos, evaluará el cumplimiento de los compromisos, verificará el uso de los recursos públicos e identificará las «fallas institucionales» que, según el Gobierno, han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad.

También impulsará la revisión de las políticas vigentes, las «reformas necesarias» y el desmonte de las estructuras que «hayan desviado sus propósitos institucionales».

«La falsa paz no será una política permanente de Estado. La verdadera paz exige justicia, autoridad institucional, cumplimiento de la ley, seguridad y reparación efectiva a las víctimas», señala el comunicado.

Lea también: Messi recibe el Premio Princesa de Asturias 2026: saludo con Leonor y charla con estudiantes en Oviedo

El encargo genera interrogantes sobre el futuro del Acuerdo de La Habana. Aunque el Gobierno ratificó su compromiso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, también ha mantenido una postura crítica frente a su implementación. El pasado 12 de octubre, el canciller Omar Bula dijo que el Estado tiene la responsabilidad de «evaluar los resultados del Acuerdo de Paz» y reconocer sus «fallas estructurales».

A esto se suman las dificultades presupuestales de entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que podrían limitar sus labores.

Viviane Morales fue la primera ministra en salir del gabinete, el 31 de agosto. Ahora regresa en un cargo más cercano al presidente, con comunicación directa con él.

Más noticias de Colombia