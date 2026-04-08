¡Volvió a respirar tranquila! Margarita Ortega salió de UCI tras compleja cirugía de columna

Resumen: La reconocida presentadora Margarita Ortega salió de la UCI tras someterse a una compleja cirugía de columna cervical. Después de años lidiando con dolores crónicos y tratamientos alternativos, ahora avanza en su recuperación, agradecida por el apoyo de su familia, amigos y seguidores.

La presentadora y actriz colombiana Margarita Ortega atraviesa un proceso de recuperación luego de someterse a una intervención quirúrgica en la columna cervical, una decisión que, según ella misma había anticipado, ya no podía seguir postergando tras años de molestias físicas.

El problema de salud no es reciente. Desde hace tiempo, la comunicadora venía enfrentando complicaciones en su columna vertebral que incluso la llevaron, meses atrás, a acudir de urgencia a la Clínica del Country por dolores intensos y dificultades para respirar.

En ese entonces, compartió con sus seguidores reflexiones sobre su estado físico y la manera en que su cuerpo le exigía atención y cuidado.

Días antes de la cirugía, Ortega volvió a pronunciarse en redes sociales para contar que finalmente daría el paso hacia el procedimiento médico. Explicó que, tras intentar distintos tratamientos y confiar en varios especialistas, había llegado el momento de intervenir quirúrgicamente su cuello.

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Evolución favorable tras la intervención

La operación se realizó el pasado 8 de abril. Posteriormente, la presentadora reapareció desde el centro médico para confirmar que la intervención fue exitosa y que su estado de salud evoluciona de manera favorable. Aunque inicialmente permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), horas después fue trasladada a una habitación.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, Ortega agradeció el acompañamiento recibido durante este proceso. “Salí de UCI y ya estoy en habitación. He recibido solo bendiciones”, expresó, destacando también el respaldo de su equipo médico, familiares y amigos cercanos.

En sus palabras, la actriz dejó ver una mirada reflexiva frente a esta experiencia, que describió como una oportunidad para reconectar consigo misma y valorar su bienestar. También hizo referencia a esta etapa como un momento de aprendizaje, marcado por la aceptación y la sanación.

La noticia generó múltiples reacciones en el ámbito del entretenimiento. Figuras como Carlos Camacho, Estefany Borge, Carolina Sabino, Geraldine Zivic y Xilena Aycardi, entre otros, le enviaron mensajes de apoyo, sumándose a las muestras de cariño de sus seguidores en redes sociales.

Por ahora, Ortega permanece en proceso de recuperación bajo supervisión médica. Se espera que, en las próximas semanas, avance en su rehabilitación física antes de retomar sus actividades profesionales.