Resumen: Jasveen Sangha fue condenada a 15 años de prisión por su papel en la venta ilegal de ketamina que derivó en la muerte de Matthew Perry. El caso reveló una red de tráfico de drogas en Hollywood que involucró a varios implicados, incluidos médicos y intermediarios.

¡Justicia para Matthew Perry! Condenan a 15 años de cárcel a la “reina de la ketamina” por la muerte del actor

Un tribunal en Los Ángeles dictó una condena de 15 años de prisión contra Jasveen Sangha, señalada como una de las principales responsables dentro de la red de distribución ilegal de ketamina vinculada a la muerte del actor Matthew Perry en 2023.

La mujer, de 42 años y con doble nacionalidad estadounidense y británica, había admitido su culpabilidad meses atrás por cinco cargos federales. Entre ellos se encuentran la distribución de ketamina, el manejo de un lugar destinado al tráfico de drogas y la entrega de sustancias que derivaron en la muerte del reconocido intérprete.

Una red que operaba en el entorno de Hollywood

Las investigaciones revelaron que Sangha hacía parte de una estructura más amplia dedicada al suministro de drogas en círculos de alto perfil en Hollywood. De acuerdo con lo publicado por BBC, un agente de la DEA la describió como una persona con formación que optó por financiar su estilo de vida mediante el tráfico de sustancias ilícitas, ofreciendo estos productos incluso a figuras influyentes del entretenimiento.

Según el expediente, en octubre de 2023 se concretó la venta de 51 viales de ketamina que terminaron en manos del entorno cercano de Perry. La sustancia fue entregada a su asistente personal, quien posteriormente le habría administrado varias dosis.

El 28 de octubre de ese año, el actor fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia. Semanas después, el informe forense concluyó que el fallecimiento se produjo por efectos agudos de la ketamina.

Más implicados y otras condenas

El caso no involucra únicamente a Sangha. En total son cinco los procesados dentro de esta investigación. Dos de ellos, los médicos Salvador Plasencia y Mark Chávez, ya fueron sentenciados. El primero recibió una pena de dos años y medio de prisión y una multa económica, mientras que el segundo fue sancionado con arresto domiciliario y trabajo comunitario. Ambos perdieron sus licencias para ejercer.

Otros implicados, como el intermediario Erik Fleming y el asistente personal del actor, continúan enfrentando procesos judiciales que podrían derivar en penas de hasta 25 y 15 años de prisión, respectivamente.

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Hallazgos clave en la investigación

Durante un operativo en la vivienda de Sangha, ubicada en North Hollywood, las autoridades encontraron diversas sustancias ilegales, entre ellas metanfetamina, cocaína, MDMA y ketamina en diferentes presentaciones, además de dinero en efectivo. Este hallazgo reforzó la tesis de que operaba una red estructurada de distribución.

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, el caso también expuso la manera en que múltiples actores —proveedores, intermediarios y personal cercano— facilitaron el acceso del actor a estas sustancias, pese a su historial de adicción.

Declaraciones y reacción de la familia

Antes de conocer la sentencia, Sangha aseguró asumir su responsabilidad en lo ocurrido. “No hay excusas para lo que hice. Siento profundamente el dolor que he causado, especialmente a la familia de Matthew. Su pérdida es inimaginable y permanente. Entiendo que mi conducta (gestionar un negocio de drogas y seguir por ese camino) fue imprudente, peligrosa y equivocada”.

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que su nivel de arrepentimiento ha sido limitado.

Desde el entorno familiar del actor, la petición fue clara. Debbie Perry, su madrastra, pidió una sanción ejemplar ante el tribunal: “El dolor que ha causado a cientos, quizás miles, es irreversible. No hay alegría. No volverán”. Y añadió: “Por favor, impongan a esta mujer despiadada la pena máxima de prisión para que no pueda hacer daño a otras familias como la nuestra”.

Un caso que expone riesgos estructurales

El proceso judicial ha puesto en evidencia no solo una red de tráfico, sino también las fallas en el control de sustancias médicas utilizadas fuera de supervisión. La ketamina, aunque tiene usos terapéuticos, puede generar efectos graves si se consume sin control, incluyendo sobredosis mortales.

La muerte de Matthew Perry, recordado por su papel en la serie Friends, reabrió el debate sobre el acceso a este tipo de fármacos en entornos de alta exposición mediática, así como la responsabilidad de quienes participan en su distribución ilegal.