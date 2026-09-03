Resumen: Hamilton y Zaider se reencuentran en “Quién Me Mandó?”, un nuevo sencillo producido por Golden que combina la identidad afrourbana del Caribe colombiano con una historia sobre cómo la migración y la distancia transforman las decisiones de una pareja. El lanzamiento llega en un momento de gran proyección internacional para Hamilton, tras ser destacado en la lista 30 Under 30 de Forbes Colombia, seleccionado para YouTube Foundry 2026 y confirmado como acto de apertura en la gira estadounidense de Ryan Castro.

¡Volvieron con toda! Hamilton y Zaider unen nuevamente sus voces y presentan «Quién Me Mandó?»

Hamilton y Zaider vuelven a trabajar juntos con “Quién Me Mandó?”, un lanzamiento que retoma la conexión que ambos artistas cartageneros habían mostrado anteriormente en “Madrid”.

La nueva canción reúne nuevamente sus propuestas musicales y parte de una historia relacionada con las relaciones que enfrentan cambios cuando uno de sus integrantes decide migrar. A través de esta temática, el tema plantea cómo una distancia geográfica puede terminar evidenciando diferencias en las decisiones y en el rumbo que cada persona quiere tomar.

La producción llega desde Cartagena y mantiene el vínculo de ambos artistas con los sonidos del Caribe colombiano, una identidad que han incorporado a sus respectivas propuestas mientras buscan ampliar su presencia en otros públicos.

Una colaboración que retoma una historia compartida

“Quién Me Mandó?” representa un nuevo encuentro entre dos artistas que ya habían coincidido en “Madrid”. En esta oportunidad, la colaboración vuelve a poner en común sus estilos y da continuidad a una relación musical que comenzó con aquel lanzamiento.

La canción aborda una situación marcada por la migración y las relaciones sentimentales. La historia parte de una pareja que enfrenta la posibilidad de separarse cuando uno de sus integrantes encuentra nuevas oportunidades lejos de su lugar de origen.

Más allá del desplazamiento físico, la composición se concentra en las decisiones que aparecen en medio de ese proceso: mientras una persona está dispuesta a cruzar fronteras para mantener la relación, la otra puede optar por comenzar una nueva etapa y dejar atrás ese vínculo.

Esto le podría interesar: Murió a los 33 años Carla Jeffery, actriz que conquistó al público de Disney Channel con ‘Zombies’

Con este lanzamiento, Hamilton y Zaider vuelven a llevar una colaboración surgida en Cartagena hacia una audiencia más amplia, mientras mantienen presentes elementos relacionados con la identidad musical del Caribe.

Hamilton atraviesa un momento clave de su carrera

El lanzamiento también coincide con una etapa de crecimiento para Hamilton, quien recientemente fue incluido en la selección 30 Under 30 2026 de Forbes Colombia, publicación en la que además protagonizó la portada.

A esto se suma su participación como el único colombiano seleccionado para YouTube Foundry 2026, iniciativa con la que la plataforma reúne a artistas en desarrollo.

El artista cartagenero también fue elegido como invitado especial para acompañar la gira por Estados Unidos de Ryan Castro. De acuerdo con la información entregada sobre el proyecto, Hamilton participará como opening act en 16 ciudades estadounidenses.

Su propuesta artística, bajo el concepto de AfroRockStar, combina sonidos afrocaribeños con elementos de la música urbana y tiene como uno de sus referentes la identidad cultural de Cartagena.

A lo largo de su carrera, Hamilton también ha trabajado con diferentes artistas de la escena urbana y ha ampliado progresivamente su presencia fuera de Colombia.

Para “Quién Me Mandó?”, la producción estuvo a cargo de Golden, productor colombiano nominado a un Grammy Anglo que también ha trabajado con artistas como Myke Towers y ha participado en proyectos relacionados con otras figuras, entre ellas Ronaldinho.

El lanzamiento suma así un nuevo capítulo a la colaboración entre dos artistas de Cartagena que ya habían compartido música y que ahora regresan con una canción construida alrededor de una historia de distancia, decisiones y cambios dentro de una relación.