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    Murió a los 33 años Carla Jeffery, actriz que conquistó al público de Disney Channel con ‘Zombies’

    La agencia que la representaba confirmó la noticia y pidió privacidad para sus familiares y seres queridos.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Murió a los 33 años Carla Jeffery, actriz que conquistó al público de Disney Channel con ‘Zombies’
    Foto: Instagram
    Murió a los 33 años Carla Jeffery, actriz que conquistó al público de Disney Channel con ‘Zombies’

    Resumen: Carla Jeffery, actriz conocida por sus participaciones en producciones de Disney Channel como Zombies y A todo ritmo, murió a los 33 años. Su agencia confirmó el fallecimiento y destacó su trayectoria, mientras pidió privacidad para sus familiares y allegados. Hasta el momento, no se ha informado la causa de su muerte.

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    La actriz estadounidense Carla Jeffery murió el 1 de septiembre de 2026, a los 33 años, según confirmó su agencia de representación, Alexanders Talent Management, mediante una publicación en redes sociales.

    Jeffery era reconocida por sus participaciones en producciones dirigidas principalmente al público infantil y juvenil, entre ellas A todo ritmo (Shake It Up), Good Luck, Charlie, iCarly, Scream Queens, American Vandal y la franquicia de Disney Channel Zombies.

    La noticia fue comunicada el miércoles 2 de septiembre. En el mensaje, su agencia recordó los años que compartió con la actriz y destacó diferentes aspectos de su personalidad y trayectoria.

    “Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, a los 33 años”, señaló la representación de la artista.

    De acuerdo con la agencia, Jeffery se vinculó con Alexanders Talent Management cuando tenía 12 años y permaneció acompañada por el equipo durante más de dos décadas.

    “Carla se unió a la familia de Alexanders Talent Management a los 12 años. Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla crecer hasta convertirse en una mujer hermosa, alegre y extraordinariamente talentosa, cuya radiante sonrisa podía iluminar cualquier lugar”, agregó el comunicado.

    La representación de la actriz no entregó información sobre las circunstancias o la causa de su fallecimiento. En su mensaje, también pidió respeto por los familiares y seres queridos de Jeffery.

    “Carla era más que una clienta; era parte de nuestra familia. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla durante este momento devastador. Respetuosamente, pedimos que su privacidad sea respetada mientras afrontan esta pérdida inimaginable. Descansa en paz, Carla. Tu luz nunca será olvidada”, concluyó el mensaje.

    Su papel en ‘Zombies’

    Uno de los trabajos más conocidos de Carla Jeffery fue su participación en Zombies, película musical de Disney Channel estrenada en 2018. Allí interpretó a Bree, una estudiante de Seabrook High y amiga de Addison, protagonista de la historia.

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    La película tuvo posteriormente dos continuaciones: Zombies 2, estrenada en 2020, y Zombies 3, lanzada en 2022. Jeffery formó parte del elenco relacionado con esta franquicia, que combinó música, comedia y fantasía.

    “Como Bree, en la exitosa franquicia de Disney Zombies, Carla compartió su alegría, humor y espíritu brillante con audiencias de todo el mundo”, recordó su representante.

    Las otras producciones en las que participó

    La trayectoria de Jeffery también estuvo ligada a diferentes series y proyectos de televisión. En 2012 apareció en Shake It Up, conocida en Latinoamérica como A todo ritmo, además de participar en Good Luck, Charlie, iCarly, Scream Queens y American Vandal.

    Entre sus otros trabajos figura Puzzled, producción de 2020. Su carrera comenzó desde muy joven y estuvo marcada principalmente por apariciones en proyectos dirigidos a audiencias infantiles y juveniles.

    Con su participación en Zombies y en distintas series de televisión, Jeffery llegó a formar parte de producciones reconocidas por una generación de espectadores de Disney Channel.

    Hasta el momento, su agencia no ha informado la causa de su muerte y ha solicitado privacidad para sus familiares y personas cercanas durante el proceso de duelo.

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