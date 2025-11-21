Menú Últimas noticias
    ¡Volvieron a nacer! Así salió el bus que estuvo a punto de quedar atrapado en derrumbe del Nueve

    Por fortuna, nada que no se pueda limpiar o reparar

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Las imágenes confirmaron que, pese a la cercanía de la masa de tierra y lodo, el vehículo pudo salir de entre la tierra, evitando ser arrastrado por el derrumbe y permitiendo la continuidad del viaje.

    Minuto30.com .- El bus de Transportes Rápido Ochoa S.A. que generó preocupación al quedar en una situación de alto riesgo por un deslizamiento de tierra en el sector de El Nueve, en la vía que comunica a Chocó con Antioquia, finalmente logró salir sin mayores inconvenientes.

    Las imágenes confirmaron que, pese a la cercanía de la masa de tierra y lodo, el vehículo pudo salir de entre la tierra, evitando ser arrastrado por el derrumbe y permitiendo la continuidad del viaje.

    Solo un poco de mugre en las latas y algunos vidrios rotos, pero nada que no se pueda limpiar o reparar.

    Según los reportes enviados por personas que se encontraban en el lugar, el bus transitaba por el corredor cuando parte de la ladera cedió de manera repentina, dejando el vehículo prácticamente al borde del abismo.

    Lea también: VIDEO. Deslizamiento de tierra casi arrastra bus en la vía Quibdó–Medellín

    Aquí más Noticias de Antioquia


