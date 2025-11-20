Deslizamiento de tierra casi arrastra bus en la vía Quibdó–Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Un deslizamiento de tierra volvió a poner en evidencia el riesgo permanente que enfrentan los viajeros en la vía Quibdó–Medellín.

Un bus estuvo a punto de ser arrastrado por un derrumbe en el sector conocido como El 9, zona altamente vulnerable y afectada por las constantes lluvias. La emergencia quedó registrada en imágenes que rápidamente circularon entre los usuarios y que muestran la magnitud del movimiento en masa.

Según los reportes enviados por personas que se encontraban en el lugar, el bus transitaba por el corredor cuando parte de la ladera cedió de manera repentina, dejando el vehículo prácticamente al borde del abismo.

La reacción oportuna del conductor evitó lo que pudo convertirse en una tragedia mayor y permitió que los ocupantes abandonaran la zona a tiempo.

Aunque inicialmente se informó que todos salieron ilesos, autoridades locales confirmaron después que cuatro pasajeros resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a un centro asistencial para valoración médica.

El material desprendido dejó la vía parcialmente afectada, mientras organismos de emergencia trabajan en remover los escombros y evaluar la estabilidad del terreno.

