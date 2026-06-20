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Resumen: Las autoridades de Medellín atendieron un accidente en el barrio Moravia, donde una volqueta que habría perdido el control chocó contra varios vehículos y una vivienda, dejando cuatro personas heridas. Organismos de emergencia llegaron al lugar para atender a los afectados, entre ellos una mujer de 60 años que fue rescatada y trasladada a un centro asistencial. Las autoridades investigan las causas del hecho, que preliminarmente estaría relacionado con una falla mecánica.

Volqueta que perdió el control en Moravia chocó contra varios vehículos y una vivienda; hay cuatro heridos

Las autoridades de Medellín atendieron una emergencia vial registrada en el barrio Moravia, en el nororiente de la ciudad, luego de que una volqueta colisionara contra varios vehículos y una vivienda, dejando cuatro personas lesionadas.

De acuerdo con la información entregada por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, el incidente habría sido ocasionado preliminarmente por una falla mecánica del vehículo de carga, una hipótesis que será verificada mediante las investigaciones correspondientes.

Tras el accidente, organismos de socorro, agentes de tránsito y personal de salud se desplazaron hasta el lugar para brindar asistencia a las personas afectadas y asegurar la zona.

Una de las situaciones más complejas fue el rescate de una mujer de 60 años que quedó atrapada tras el impacto. El mandatario destacó la rápida reacción de los equipos de emergencia, que lograron ponerla a salvo y trasladarla a un centro asistencial para recibir atención médica. Los otros tres lesionados también fueron atendidos por personal de salud.

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«Nuestra prioridad ha sido la atención de los afectados», señaló Fico al referirse a la respuesta institucional desplegada tras la emergencia.

🚨Atendemos de manera inmediata el incidente vial ocurrido en Moravia, donde una volqueta, al parecer por una falla mecánica, colisionó con varios vehículos y una vivienda. Cuatro personas resultaron lesionadas. Nuestra prioridad ha sido la atención de los afectados,… pic.twitter.com/IDDCNvtm3r — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 21, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Avanzan las investigaciones

Las autoridades trabajan en la recolección de información y evidencias para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

De manera paralela, la Administración Distrital informó que mantiene el acompañamiento a las familias impactadas por la emergencia, especialmente a los ocupantes de la vivienda que resultó afectada por la colisión.

Reconocimiento a los organismos de respuesta

El alcalde también destacó el trabajo coordinado entre el Cuerpo Oficial de Bomberos, los agentes de tránsito, el personal médico y demás organismos que participaron en la atención de la emergencia.

«Seguimos acompañando a las familias afectadas», expresó Gutiérrez, al agradecer la labor de los equipos que respondieron oportunamente al incidente.