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Resumen: Fuertes lluvias en el sur del Valle de Aburrá provocaron la caída de árboles y un poste de energía en la variante Caldas, lo que generó el cierre de la vía en sentido sur–norte. La emergencia es atendida por las autoridades, mientras se adelantan labores de remoción y verificación de posibles afectados.

¡Caos total en el sur! Árboles y poste caídos obligan cierre en la variante Caldas en sentido sur–norte

Las fuertes lluvias registradas en la tarde de este sábado 20 de junio en el sur del Valle de Aburrá generaron afectaciones en la movilidad de la variante Caldas, en sentido sur–norte, debido a la caída de varios árboles y de un poste de energía sobre la vía.

De acuerdo con la información conocida, la situación provocó el cierre total del corredor vial mientras se adelantan las labores de atención y remoción de los elementos caídos. Algunos vehículos que transitaban por la zona habrían resultado afectados por la emergencia.

Hasta el momento, no se cuenta con un reporte oficial de personas lesionadas, mientras los organismos de socorro y autoridades locales mantienen la verificación de la situación en el punto del incidente.

⛈️ Fuertes lluvias y actividad eléctrica en el sur del Valle de Aburrá 🎥 Video: Variante Caldas La tarde de este sábado 20 de junio continúa marcada por las fuertes lluvias en los municipios de Caldas, Sabaneta y La Estrella. Según el reporte más reciente de las 4:50 p. m.,… pic.twitter.com/rwA2tNsWxg — Antioquia Conecta (@AntConecta) June 20, 2026

Desde la administración municipal de La Estrella se informó a través de canales oficiales que, debido a la caída de árboles, se implementó el cierre total en el sector de la variante en sentido sur–norte, recomendando a los conductores tomar rutas alternas y extremar la precaución.

¡Atención! 🚨

Se informa que por el cierre de 📍 La Variante sentido sur-norte, como medida contingente hay contra flujo en los carriles norte-sur. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad ⚠️ Recomendamos conducir con precaución. ⛔️ — Alcaldía de La Estrella (@AlcaldEstrella) June 20, 2026

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De manera complementaria, se indicó que como medida operativa se estableció un contraflujo en los carriles en sentido norte–sur, con el fin de mantener la circulación vehicular mientras avanzan las labores de atención de la emergencia.

¡Atención! 🚨

Se informa que por el cierre de 📍 La Variante sentido sur-norte, como medida contingente hay contra flujo en los carriles norte-sur. ⚠️ Recomendamos conducir con precaución. ⛔️ — Alcaldía de La Estrella (@AlcaldEstrella) June 20, 2026

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, teniendo en cuenta las condiciones de la vía y la presencia de personal trabajando en el lugar.

El evento se da en medio de un episodio de lluvias intensas en varios municipios del sur del Valle de Aburrá, entre ellos Caldas, Sabaneta y La Estrella, donde durante la tarde se han presentado precipitaciones constantes.

De acuerdo con reportes meteorológicos recientes, en algunos puntos se han registrado aumentos significativos de lluvia en cortos periodos de tiempo, lo que ha generado preocupación por posibles nuevas afectaciones en la zona.

Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras avanzan las labores para habilitar nuevamente el tránsito en la variante Caldas.