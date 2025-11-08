Explosiones en Tunja: detonan volqueta con explosivos y otro carro estalla dentro del Batallón Bolívar

Resumen: Dos explosiones sacudieron a Tunja este sábado: una durante la detonación controlada de una volqueta con explosivos y otra dentro del Batallón Bolívar. Se investigan posibles heridos.

En la mañana de este sábado 8 de noviembre en Tunja, se registraron dos explosiones casi simultáneas en inmediaciones y al interior del Batallón Bolívar.

Según información preliminar, unidades antiexplosivos de la Policía y del Ejército realizaban una detonación controlada de varios tatucos hallados dentro de una volqueta abandonada en el barrio Prados de Alcalá, muy cerca de la sede militar. En medio del procedimiento, otro vehículo explotó dentro de las instalaciones del batallón, causando gran alarma entre los uniformados y los residentes de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas heridas, aunque se espera un reporte oficial sobre posibles afectados tanto en el exterior como en el interior de la guarnición militar. Se sabe que parte de la infraestructura del Batallón Bolívar sufrió afectaciones a raíz de la onda explosiva.

La primera emergencia comenzó cuando fue encontrada una volqueta cargada con explosivos en cercanías del batallón. En medio de un amplio operativo de seguridad, los habitantes del barrio Prados de Alcalá fueron evacuados preventivamente mientras los técnicos antiexplosivos trabajaban en el lugar.

Las autoridades permanecen en alerta máxima, mientras se indaga si las explosiones estarían relacionadas.

