Resumen: Seis personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en Robledo. Un motociclista sufrió amputación de un brazo tras chocar con un carro en la Cl. 62 con 85.

Grave accidente deja seis lesionados en Robledo, entre ellos un motociclista que perdió un brazo

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado 8 de noviembre dejó al menos seis personas lesionadas, entre ellas un motociclista que sufrió la amputación de su brazo izquierdo, según el reporte preliminar de las autoridades.

El siniestro se registró hacia las 5:59 de la mañana en la Cl. 62 con carrera 85, vía que comunica el túnel de Occidente hacia Medellín, a la altura de Robledo. En el hecho estuvieron involucrados un automóvil y una motocicleta, que colisionaron en circunstancias aún por establecer.

De acuerdo con el informe, el motociclista sufrió una grave lesión en su miembro superior izquierdo, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. Su acompañante también resultó herida.

Además, los cuatro ocupantes del vehículo particular implicado en el accidente presentaron lesiones y fueron atendidos por personal de emergencias en el lugar.

El reporte oficial indica que la emergencia fue atendida por las unidades de tránsito y organismos de socorro.

Las autoridades investigan las causas del accidente, que generó congestión vehicular en la zona durante las primeras horas de la mañana.

