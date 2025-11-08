Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Así dejaron la volqueta bomba cerca al Batallón en Tunja: VIDEO muestra cómo los criminales huyeron

La tranquilidad de Tunja se rompió en la madrugada de este sábado 8 de noviembre, cuando apareció una volqueta con bombas cerca al Batallón Gustavo Rojas Pinilla, en el barrio Curubal, en Tunja.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que la volqueta bomba fue abandonada, sobre las 5:00 de la mañana.

El video muestra a un sujeto que desciende de la volqueta y se aleja del lugar en motocicleta junto con otro hombre.

Tras la sospecha del vehículo, las autoridades confirmaron que la volqueta estaba cargada con artefactos explosivos, lo que generó pánico entre los residentes de la zona.

El Ejército Nacional y la Policía activaron de inmediato los protocolos de seguridad y evacuaron a las familias cercanas, mientras el grupo antiexplosivos realizó detonaciones controladas que evitaron una tragedia mayor.

De acuerdo con el comunicado oficial, la alerta fue emitida por la comunidad a través del plan Buen Vecino, que permitió la rápida reacción de las tropas del batallón.

“El vehículo se halló abandonado, encendido y con artefactos explosivos en su volco”, indicó el reporte militar.

El presidente Gustavo Petro confirmó la neutralización del atentado: “La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele”.

Aunque las autoridades no han identificado a los responsables, se confirmó la presencia de al menos tres artefactos explosivos en las inmediaciones del batallón.

El operativo continúa mientras se revisan las grabaciones que revelan cómo los atacantes dejaron la volqueta lista para detonar en pleno sector residencial.

