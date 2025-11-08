Minuto30
    ¡No lo busquen más! Con ustedes el gol Puskas de los pies de Luis Díaz
    El guajiro Luis Díaz sigue su racha impresionante en Alemania, esta vez, marcando un gol digno de premio Puskas. Foto: Tomada de la cuenta de X @FCBayern / Créditos al autor
    Resumen: El futbolista colombiano Luis Díaz anotó un golazo espectacular e "imposible" para el Bayern Múnich, asegurando el empate 2-2 contra el Unión Berlín y consolidándose como la figura del partido. La jugada, calificada como digna del Premio Puskás, fue una obra de arte tejida que inició con una pared y lo vio luchar la pelota al borde de la línea de fondo; allí, mostró su habilidad indiscutible al driblar a un defensor en un espacio mínimo y, sin ángulo, disparó con un soberbio zapatazo para colar el balón por un pequeño resquicio que dejó el portero. La anotación fue tan memorable que el propio Bayern Múnich compartió la secuencia de imágenes en sus redes sociales, causando asombro a nivel mundial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un gol imposible, elaborado, tejido, construido por el colombiano Luis Díaz le da la vuelta al mundo.

    Lucho armó una pared con su compañero y el balón le estaba quedando largo y por poco se sale del terreno de juego.

    Sin embargo, con su habilidad indiscutible se lanzó para evitar que saliera y justo en ese momento le llegó la marca.

    Nuevamente, sacando a flote su habilidad y sobre la línea final, en menos de media baldosa, gambeteó al defensor, para quedar de frente al portero que le cerró, o al menos eso creyó el guardameta del Unión Berlín, su propio palo.

    Sin embargo, el derroche de magia de Lucho se reportó de nuevo y con un soberbio zapatazo y evidentemente sin ángulo, pateó y la mandó a guardar metiendo la pelota por una pequeña luz que le dio el portero.

    El gol representó para el Bayern München, el empate ante un Unión Berlín que lo puso a sufrir.

    Al final el compromiso terminó 2-2, en un complicado partido para los alemanes que nuevamente encontraron en Luis Díaz, la figura del compromiso.

    El propio Bayern München a través de su cuenta de X publicó la secuencia de imágenes de la bellísima anotación del guajiro.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

