Un gol imposible, elaborado, tejido, construido por el colombiano Luis Díaz le da la vuelta al mundo.

Lucho armó una pared con su compañero y el balón le estaba quedando largo y por poco se sale del terreno de juego.

Sin embargo, con su habilidad indiscutible se lanzó para evitar que saliera y justo en ese momento le llegó la marca.

Nuevamente, sacando a flote su habilidad y sobre la línea final, en menos de media baldosa, gambeteó al defensor, para quedar de frente al portero que le cerró, o al menos eso creyó el guardameta del Unión Berlín, su propio palo.

¡No lo busquen más! Con ustedes el gol Puskas de los pies de Luis Díaz

Sin embargo, el derroche de magia de Lucho se reportó de nuevo y con un soberbio zapatazo y evidentemente sin ángulo, pateó y la mandó a guardar metiendo la pelota por una pequeña luz que le dio el portero.

El gol representó para el Bayern München, el empate ante un Unión Berlín que lo puso a sufrir.

Al final el compromiso terminó 2-2, en un complicado partido para los alemanes que nuevamente encontraron en Luis Díaz, la figura del compromiso.

El propio Bayern München a través de su cuenta de X publicó la secuencia de imágenes de la bellísima anotación del guajiro.

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!! Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9b5XUhyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

