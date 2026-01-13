Volcán Puracé sigue en alerta Naranja tras flujo de lodo

Resumen: Detectan lahar secundario en el volcán Puracé. El SGC mantiene alerta Naranja y refuerza el monitoreo por actividad sísmica, gases y lluvias intensas.

El volcán Puracé, que hace parte de la cadena volcánica Los Coconucos, continúa bajo estado de alerta Naranja, luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmara la detección de un flujo de lodo o lahar secundario en su sector nororiental durante las últimas horas de monitoreo.

De acuerdo con el informe oficial, el evento fue identificado a través del registro sísmico y estuvo relacionado con las fuertes lluvias que se han presentado en la zona, así como con la removilización de ceniza y material volcánico acumulado en las partes altas de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

Las autoridades aclararon que, por su tamaño, el flujo de lodo no representó riesgo para la población.

El reporte del SGC señala que el comportamiento del volcán Puracé se mantiene dentro de los parámetros propios del nivel de alerta Naranja, con la persistencia de sismos tipo Largo Periodo (LP) y pulsos de Tremor (TR), asociados al movimiento de fluidos al interior del edificio volcánico.

Estos eventos se localizaron principalmente bajo el cráter del Puracé, a profundidades inferiores a un kilómetro, y están relacionados con la circulación y liberación de gases volcánicos hacia la atmósfera.

Lea también: La lluvia pasó factura: derrumbe tapa la vía Nariño–Sonsón

De manera paralela, continúa registrándose sismicidad de baja magnitud asociada al fracturamiento de roca, especialmente bajo el volcán Piocollo, a profundidades entre uno y dos kilómetros. El SGC indicó que estos procesos hacen parte del comportamiento actual del sistema volcánico y permanecen bajo vigilancia permanente.

En cuanto a la actividad superficial, el organismo informó que persisten las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y la salida de gases a través de grietas en los cráteres de los volcanes Curiquinga y Piocollo. No obstante, precisó que no se han identificado emisiones de ceniza, y que la temperatura interna del cráter del volcán Puracé continúa mostrando un descenso gradual según registros satelitales.

El Servicio Geológico Colombiano advirtió que eventos como los lahares secundarios podrían repetirse durante periodos de lluvias intensas, por lo que reiteró la recomendación de no acercarse a los cráteres ni a las zonas aledañas, además de seguir únicamente la información emitida por canales oficiales y acatar las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la UNGRD.

Más noticias de Colombia