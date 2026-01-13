La lluvia pasó factura: derrumbe tapa la vía Nariño–Sonsón

Resumen: Un derrumbe mantiene cerrada la vía Nariño–Sonsón en el Oriente antioqueño. Las lluvias provocaron deslizamientos y dejaron incomunicados a ambos municipios.

Las fuertes lluvias que se han registrado durante los últimos días en el Oriente antioqueño continúan generando serias afectaciones en la red vial del departamento.

En las últimas horas, se confirmó el cierre total de la vía Nariño-Sonsón, específicamente en el sector Los Calvarios y La Linda, jurisdicción del municipio de Nariño.

De acuerdo con reportes ciudadanos y de conductores que transitaban por la zona, varios deslizamientos de tierra cubrieron por completo la calzada, impidiendo el paso de todo tipo de vehículos y dejando incomunicados a ambos municipios.

Esta carretera es clave no solo para la conexión entre Nariño y Sonsón, sino también como corredor alterno hacia el departamento de Caldas.

Habitantes de la zona indicaron que las lluvias han sido constantes y que el terreno presenta alta saturación, lo que incrementa la posibilidad de nuevos desprendimientos. Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado enfático a no utilizar este corredor vial mientras se evalúa la magnitud de la emergencia y se adelantan las labores de inspección.

Los organismos de gestión del riesgo y la administración municipal trabajan en la verificación de la zona afectada y en la coordinación de maquinaria para remover el material, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

