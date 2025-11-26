Resumen: Emisiones de ceniza del volcán Puracé alcanzaron 1,7 km y mantienen a las autoridades en alerta amarilla. SGC pide no acercarse a la parte alta del volcán.

Volcán Puracé volvió a moverse y las columnas de ceniza ya se ven desde varios puntos

El volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica de los Coconucos, volvió a registrar actividad destacada después de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmara una nueva emisión de ceniza que alcanzó hasta 1,7 kilómetros de altura.

La anomalía, que se mantiene bajo observación técnica, no representa por ahora un riesgo inminente, pero sí activó protocolos de prevención y vigilancia en las comunidades cercanas.

El fenómeno, observado por expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, se presentó el pasado martes 25 de noviembre hacia las 5:35 p.m., cuando una columna de ceniza se elevó desde el cráter y se desplazó hacia el occidente.

La caída de material volcánico se reportó en sectores como la vereda Cristales, ubicada al noroccidente del Puracé.

De acuerdo con el SGC, desde la última actualización semanal se han registrado múltiples señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico. Estos patrones suelen anticipar emisiones intermitentes de gases y ceniza, por lo que no se descarta que en los próximos días continúe este comportamiento.

El volcán Puracé forma parte del Parque Nacional Natural del mismo nombre, una reserva de la biosfera con un alto nivel de biodiversidad. En la zona habitan comunidades indígenas de los pueblos Coconuco, Polindara, Yanacona, Totoró y Guambiano, quienes históricamente han convivido con la dinámica volcánica de la región.

El SGC reiteró que el volcán permanece en alerta amarilla, una condición que implica variaciones moderadas en su actividad, posibles ruidos, olores fuertes, liberación de azufre y pequeñas explosiones en el cráter.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar el acceso a la parte alta del volcán, especialmente mientras continúan las emisiones y el monitoreo permanente.

A las 5:35 p. m. del martes 25 de noviembre, el volcán Puracé-cadena volcánica Los Coconucos realizó una emisión de ceniza que alcanzó los 1.7 km de altura. El fenómeno fue observado y grabado por nuestros expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán… pic.twitter.com/0TX0ajNIqs — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 26, 2025

