    Judy Viviana estaba en Barrio Antioquia y se esfumó: su familia la busca

    Judy Vivivana tiene varios tatuajes y un lunar que podrían ayudar a identificarla

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Se solicita urgentemente la colaboración ciudadana para localizar a Judy Viviana Flórez Román, una mujer de 34 años de edad que se encuentra desaparecida desde el pasado 30 de octubre de 2025 en el Barrio Antioquia de Medellín.

    Judy Viviana es de contextura delgada, piel trigueña y rostro alargado. Su cabello es negro, corto y crespo, y sus ojos son café y pequeños, con boca mediana y labios delgados.

    Señas particulares distintivas

    Tiene varios tatuajes, un “tribal” detrás del cuello y otro “tribal” en el pie izquierdo; además una mancha de color blanca en el pecho.

    Cualquier persona que tenga información relevante sobre el paradero de Judy Viviana Flórez Román pueden comunicarse de inmediato con la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía, al teléfono fijo: 5903108 (Extensiones 41665,41709,41825,41794).
    o al celular: 3185321745.

    Aquí más Personas desaparecidas


