¡Volcán Puracé en alerta! Tres emisiones de ceniza de 500 metros en plena Navidad

Resumen: Volcán Puracé emite tres veces ceniza de 500 metros de altura en Navidad. SGC mantiene alerta naranja, detecta sismos y altos niveles de gases en el Cauca. Comunidades en vigilancia permanente.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que este miércoles 24 de diciembre, en plena celebración de Navidad, se registraron tres emisiones de ceniza que alcanzaron hasta 500 metros de altura sobre el volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca.

Las emisiones de ceniza se registraron alrededor de la 1:00 de la madrugada y fueron captadas por la cámara térmica Mina, ubicada a aproximadamente 2,2 kilómetros al norte del volcán.

Según el organismo, se mantiene la ocurrencia de sismos asociados con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo largo periodo, pulsos de tremor y tremor continuo. Esta sismicidad se localizó bajo el cráter del volcán Puracé, a menos de un kilómetro de profundidad, y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su liberación hacia la atmósfera.

De estas señales sísmicas, tres se asociaron con “emisiones de ceniza que generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil y que se dispersaron hacia el noroeste y noreste, alcanzando alturas de hasta 500 metros sobre la cima del volcán”, precisó el SGC.

El volcán Puracé se mantiene en estado de alerta Naranja desde el pasado 29 de noviembre, cuando el SGC cambió el nivel de alerta de amarillo a naranja debido a un “incremento notorio” en su actividad.

El Servicio Geológico advirtió que es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad, las cuales pueden intensificarse o disminuir en relación con los reportes anteriores. No obstante, la entidad aclaró que estas fluctuaciones no implican que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable.

La institución aseguró que seguirá monitoreando la evolución del fenómeno e informará sobre los cambios que presente el volcán a través de sus canales oficiales para mantener informada a la población sobre cualquier variación en su comportamiento.

Las tres emisiones de ceniza registradas este 24 de diciembre se suman a la actividad constante que ha mostrado el volcán en las últimas semanas, ratificando la necesidad de mantener las medidas preventivas y el monitoreo permanente del coloso caucano.

