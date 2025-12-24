¡Sampaoli está enamorado de Enamorado! Quiere al extremo de Junior para el Atlético Mineiro

Resumen: El Atlético Mineiro, bajo la dirección de Jorge Sampaoli, ha presentado una oferta formal de 3 millones de dólares por el extremo colombiano José Enamorado, pieza clave en el reciente título del Junior de Barranquilla. Aunque el club brasileño busca cerrar el fichaje por petición directa del técnico argentino —quien valora la velocidad y el desequilibrio del jugador—, la transferencia aún depende de resolver una diferencia económica, ya que el Junior ha tasado al atacante en 3.5 millones de dólares.
El Atlético Mineiro de Brasil ha puesto la mira en el fútbol colombiano, presentando una oferta formal de 3 millones de dólares por los servicios de José Enamorado.
Sin embargo, las directivas del Junior de Barranquilla han tasado al extremo en 3.5 millones de dólares, lo que ha generado una pequeña brecha económica que ambos clubes buscan resolver en los próximos días para concretar el traspaso definitivo del jugador.
El interés por el atacante colombiano nace directamente de una petición de Jorge Sampaoli.
El estratega argentino, quien actualmente lidera el proyecto deportivo del equipo de Belo Horizonte, ha solicitado a la dirigencia del “Galo” que aceleren las negociaciones para asegurar el fichaje.
Sampaoli ve en Enamorado el desequilibrio y la velocidad necesarios para fortalecer su esquema ofensivo de cara a los próximos retos internacionales.
El valor de José Enamorado se disparó tras su brillante actuación en la reciente final del fútbol colombiano, donde fue la pieza clave para que el Junior alcanzara su estrella número 11.
Sus goles determinantes en la instancia definitiva no solo le otorgaron el título al cuadro “tiburón”, sino que lo consolidaron como uno de los jugadores más valiosos y pretendidos del mercado sudamericano actual.
