¡No para de rugir! Volcán Puracé sigue en alerta Naranja y lanzó ceniza a 1.200 metros

Resumen: Volcán Puracé sigue en alerta Naranja: reportó 7 emisiones de ceniza, una de 1.200 metros, sismos LP y VT, aumento de CO2 y deformación. SGC pide no acercarse a cráteres en Cauca.

El volcán Puracé continúa presentando una actividad superior a sus niveles habituales y permanece en estado de alerta Naranja, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El informe, divulgado el pasado lunes 14 de septiembre, mantiene la atención sobre el volcán ubicado en la cadena volcánica de Los Coconucos, en el departamento del Cauca, debido a que diferentes parámetros monitoreados durante las últimas semanas continúan por encima de sus líneas base.

Uno de los hechos más relevantes del reporte corresponde a las siete emisiones de ceniza registradas desde las 2 de la tarde del sábado 12 de septiembre hasta las 4 de la tarde del domingo 13.

Entre estos episodios se destacó el ocurrido a las 8:59 de la mañana del domingo, cuando una columna de ceniza se elevó aproximadamente 1.200 metros sobre el cráter del Puracé. Según el SGC, el material fue desplazado hacia el noroccidente por los vientos.

Lea también: De la Espriella entregó la primera vivienda del plan de reconstrucción tras el terremoto

La entidad recibió reportes de varias veredas del municipio de Puracé, así como de la vereda Río Blanco, en Popayán, y de otros puntos del área urbana. Se reportó caída de ceniza en sectores como Hato Viejo, Hispala y 20 de Julio, en jurisdicción de Puracé, y en la cabecera municipal del corregimiento de Coconuco.

Persisten las señales sísmicas dentro del volcán. El SGC explicó que continúan las señales asociadas a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, especialmente eventos de largo periodo (LP) y pulsos de tremor volcánico (TR). Al mismo tiempo, permanece la sismicidad por fracturamiento de roca (VT), localizada hacia el nororiente del volcán, entre 12 y 18 kilómetros al nororiente, con profundidades entre 6 y 12 kilómetros. Uno de los eventos alcanzó magnitud de 1,9 ML.

También hay cambios en gases y deformación del terreno. El SGC informó que continúa el proceso de deformación lenta del suelo entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, permanecen las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y continúa aumentando la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo. Las plataformas satelitales no identificaron anomalías térmicas en el fondo del cráter.

El SGC recomendó no acercarse a los cráteres de Puracé, Piocollo y Curiquinga ni a las cabeceras de los ríos que nacen allí, por riesgo de gases, ceniza, rocas y lahares.

Más noticias de Colombia