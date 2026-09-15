Resumen: Presidente Abelardo de la Espriella estuvo en Quibdó, Chocó, entregó la primera de 1.000 casas donadas por Argos tras sismo del 10 de agosto y anunció 500 viviendas más, empleo, Malecón Espejo y ayudas.

De la Espriella entregó la primera vivienda del plan de reconstrucción tras el terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella cumplió este martes 15 de septiembre una nueva jornada de trabajo en Quibdó, Chocó, en el marco del plan de reconstrucción y apoyo social tras el sismo del pasado 10 de agosto. La visita dejó varios anuncios en materia de vivienda, infraestructura, empleabilidad y desarrollo económico para el departamento.

La agenda inició a las 10:40 de la mañana en la Catedral de Quibdó, donde el jefe de Estado sostuvo un encuentro litúrgico y de diálogo con los obispos monseñor Mario Jesús Álvarez, de la diócesis de Istmina-Quibdó, y Winston Moreno, del obispado del Atrato.

Posteriormente, el mandatario se trasladó al barrio Nicolás Medrano, también referido como barrio Medrano, para realizar la entrega oficial de la primera vivienda reconstruida a la familia Asprilla.

Esta primera solución habitacional contó con el liderazgo de la empresa Argos y el auspicio del artista Nicky Jam. Durante la entrega, el presidente ofreció oportunidades laborales a dos integrantes de la familia: un estudiante de derecho y un joven graduado de ingeniería telemática.

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“Hoy no vine al Chocó a hacer otro anuncio, este es un gobierno de resultados. Vine a entregar hechos concretos, querida gobernadora. Hace apenas unas pocas semanas el terremoto golpeó con una fuerza brutal a nuestro país y el Chocó fue uno de los departamentos más afectados”, dijo De la Espriella desde Quibdó.

Y agregó: “Derribó viviendas, destruyó sueños y dejó a miles de familias preguntándose cómo iban a volver a empezar. Desde el primer momento les dije a todos los afectados que no estaban solos, que tenían presidente y creo que soy el presidente que en toda la historia del departamento ha venido más veces en tan poco tiempo al Chocó”.

El viceministro de Vivienda, José Reinaldo Uribe, confirmó un plan masivo que contempla más de 500 casas priorizadas. Las intervenciones iniciarán en Unión Panamericana, en el corregimiento de El Dos con 140 viviendas con proyección de entrega este mismo año, y en Condoto, en el corregimiento de Opocodó.

El plan apunta a extender soluciones a todo el Chocó. De hecho, la Fundación Grupo Argos donará 1.000 viviendas sismorresistentes.

El Ministro de Comercio anunció alianza con Constructora Capital para el Malecón Espejo en Quibdó y se confirmó que la próxima semana la primera dama visitará la región. “El Chocó va a ser diferente en la era del Tigre, en la Patria Milagro”, concluyó el presidente.

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