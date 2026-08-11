¡Alerta por el volcán Puracé! Procuraduría pide activar planes de emergencia en Cauca

Resumen: La Procuraduría pidió activar planes de emergencia en Cauca ante el aumento de actividad del volcán Puracé y la alerta naranja.

La alerta naranja por el aumento de actividad del volcán Puracé llevó a la Procuraduría General de la Nación a solicitar la activación inmediata de los planes de emergencia en el Cauca, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y proteger a las comunidades que se encuentran en zonas cercanas.

El llamado fue realizado mediante la Circular 003, firmada por Francisco Canossa Guerrero, delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial. En el documento se pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mantener activa la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales, además de garantizar los recursos necesarios para atender una eventual emergencia.

La Procuraduría también solicitó a la Gobernación del Cauca reforzar la capacidad de respuesta y brindar apoyo técnico, logístico y financiero a los municipios con menores capacidades institucionales.

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En particular, las alcaldías de Inzá, Popayán, Puracé, Rosas, Sotará, Timbío y Totoró deberán fortalecer las medidas de prevención y mitigación, actualizar sus planes de gestión del riesgo y mantenerse en alistamiento ante cualquier cambio en la actividad del volcán.

Uno de los puntos centrales del requerimiento es la preparación de albergues temporales, que deberán contemplar tanto la atención de las personas como de los animales. Para estas acciones también se pidió involucrar a resguardos y cabildos indígenas de las zonas afectadas.

Además, la Procuraduría instó a varios ministerios y entidades relacionadas con servicios públicos a activar sus respectivos planes de contingencia, con el fin de garantizar la continuidad de servicios esenciales, la capacidad hospitalaria, la protección de infraestructura crítica y la comunicación con las comunidades.

El llamado se produce mientras el Servicio Geológico Colombiano reporta un incremento sostenido de la actividad sísmica del volcán Puracé, además de emisiones de gases y ceniza, dióxido de azufre y mayores concentraciones de dióxido de carbono en el suelo.

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