¡Gobierno declara emergencia económica tras terremoto! Así se moverán los recursos para atender la tragedia

Resumen: El Gobierno de Abelardo De La Espriella declarará emergencia económica para atender la crisis provocada por el terremoto en el suroccidente.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella declarará la emergencia económica y social para atender la contingencia generada por el terremoto que afectó al suroccidente del país, según confirmó este martes el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

La medida permitirá al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley para responder a las necesidades derivadas de la emergencia y disponer de recursos para la atención de las zonas afectadas por el fenómeno natural.

Durante la sesión de las comisiones económicas del Congreso, Gómez anunció además que el Gobierno activará un crédito de hasta $450 millones de dólares con el Banco Mundial, destinado a financiar la respuesta frente a la emergencia.

El ministro señaló que, si la declaratoria se promulga este martes, estos recursos podrían estar disponibles antes de finalizar esta semana.

Gómez también informó que se pondrá a disposición la totalidad del presupuesto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, además de realizar traslados de partidas presupuestales existentes para priorizar la atención de la tragedia.

Lea también: ¡Aeropuertos vuelven a operar tras el terremoto! Estas son las terminales que tienen restricciones

Estos recursos serán ejecutados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que tendrá a su cargo canalizar parte de los recursos destinados a la emergencia.

La declaratoria de emergencia económica también le permitirá al Gobierno adoptar medidas extraordinarias para enfrentar las consecuencias del terremoto y disponer de mecanismos fiscales para financiar la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

El anuncio se conoció mientras las comisiones económicas del Congreso analizan el presupuesto presentado por la administración anterior. En la misma sesión, el ministro de Hacienda pidió devolver ese proyecto al considerar que está desfinanciado y tiene destinaciones incorrectas de los recursos.

La medida busca acelerar la disponibilidad de recursos para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de las regiones golpeadas por el terremoto.

Más noticias de Colombia