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    ¡Tremendo susto en San Pedro de Urabá! Volcán de lodo expulsó material

    Un volcán de lodo registró actividad eruptiva en zona rural de San Pedro de Urabá. Autoridades verifican el fenómeno.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Tremendo susto en San Pedro de Urabá! Volcán de lodo expulsó material

    Resumen: Un volcán de lodo en Urabá registró actividad eruptiva este martes en San Pedro de Urabá. Autoridades verifican el fenómeno.

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    Un volcán de lodo en Urabá registró actividad eruptiva durante la mañana de este martes 11 de agosto en la vereda Molinillo, zona rural del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia. El fenómeno fue observado por habitantes del sector, quienes lograron registrar imágenes y videos del momento.

    De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la actividad generó expulsión de lodo y gases. Las imágenes comenzaron a circular entre la comunidad mientras se esperaba la llegada de las autoridades y organismos encargados de verificar lo ocurrido.

    Tras conocerse el evento, organismos de socorro y entidades de gestión del riesgo se desplazaron hacia la vereda Molinillo para realizar una inspección y establecer las características de la actividad registrada, así como los posibles riesgos para las personas que se encuentren en el área.

    Como medida preventiva, se recomendó a los habitantes y visitantes no acercarse al lugar mientras avanzan las verificaciones técnicas. Las autoridades buscan establecer el alcance del fenómeno y determinar si existen condiciones que puedan representar algún peligro.

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    La actividad del volcán de lodo ocurre en una región donde este tipo de fenómenos geológicos se han registrado anteriormente. El Urabá antioqueño hace parte del Cinturón del Sinú, una zona caracterizada por la presencia de estructuras de lodo asociadas a procesos geológicos que pueden generar expulsiones de materiales y gases.

    Por ahora, las autoridades mantienen la recomendación de permanecer alejados del sitio hasta que finalicen las inspecciones correspondientes y se entregue información oficial sobre las condiciones del terreno.

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