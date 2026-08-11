Resumen: Una ola de indignación ciudadana se desató contra el diputado de Antioquia Manuel García (Pacto Histórico) tras criticar la inasistencia del gobernador Andrés Julián Rendón a la Asamblea Departamental, ignorando que el mandatario se encontraba liderando el Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la emergencia causada por el reciente sismo. A través de duros comentarios en redes sociales, los usuarios reprocharon severamente al asambleísta por su desconexión con la realidad y por priorizar las rencillas políticas sobre la atención inmediata y prioritaria de las familias afectadas por la contingencia.

Diputado del Pacto Histórico criticó a Andrés Julián por no ir a la Asamblea y quedarse atendiendo el temblor

Una intensa controversia política y ciudadana se desató tras la publicación del diputado de Antioquia Manuel García, perteneciente al Pacto Histórico. A través de sus redes sociales, el cabildante criticó severamente la ausencia del gobernador Andrés Julián Rendón en el recinto de la Asamblea Departamental, tildándolo de «EGObernador» y señalando que su inasistencia, junto con la de algunos de sus secretarios, constituía una «inadmisible falta de respeto reiterada» hacia los diputados elegidos popularmente.

Sin embargo, lo que el asambleísta pretendía presentar como una denuncia de control político se convirtió rápidamente en un bumerán de críticas en su contra.

La respuesta de la ciudadanía: un rechazo categórico

La sección de comentarios de la publicación de García se transformó en un escenario de fuerte repudio. Los internautas no tardaron en recordarle al diputado la coyuntura que atravesaba el departamento: el gobernador Rendón no se encontraba ausente por negligencia, sino al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU), coordinando la atención prioritaria e inmediata tras el fuerte temblor que sacudió a Antioquia y a varias regiones del país.

La reacción de los usuarios fue inmediata y contundente, dejando ver la molestia de la opinión pública ante lo que calificaron como una profunda desconexión con la realidad y las urgencias del departamento:

Insensibilidad ante la emergencia: Múltiples comentarios recriminaron al diputado su falta de criterio para entender que la prioridad absoluta del Ejecutivo en ese momento era velar por la seguridad y atención de los damnificados por el sismo.

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Cuestionamiento a la agenda política: Los usuarios señalaron que priorizar las rencillas burocráticas y el ataque personal por encima de una crisis natural evidencia una postura puramente interesada en el poder, distante del discurso de empatía y humanidad que pregona su colectividad.

Fuerte rechazo a la postura del diputado: Los adjetivos contra García no se hicieron esperar, calificando su reclamo como desatinado e irresponsable, e identificándolo como un ejemplo del porqué la ciudadanía castiga en las urnas a quienes anteponen el cálculo político al bienestar general.

Un llamado a la prioridad en momentos de crisis

El episodio dejó en evidencia el creciente cansancio de la ciudadanía frente a las disputas partidistas en momentos de contingencia. Mientras las autoridades departamentales avanzan en la evaluación de daños y en el acompañamiento a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico, la opinión pública le envió un mensaje claro a la dirigencia: en momentos de emergencia, la prioridad del territorio está en las calles y en la gestión del riesgo, no en los debates de recinto.

Diputado del Pacto Histórico criticó a Andrés Julián por no ir a la Asamblea y quedarse atendiendo el temblor