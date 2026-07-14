Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La vía Marinilla - El Peñol presenta paso restringido tras el volcamiento de un vehículo de carga en el sector Pozo. Autoridades atienden la emergencia y recomiendan conducir con precaución.

Camión terminó volcado y el paso quedó restringido en la vía Marinilla – El Peñol

La vía Marinilla – El Peñol presenta afectaciones en la movilidad durante la mañana de este martes 14 de julio, luego de que un vehículo de carga se volcara en el sector conocido como ‘Pozo’.

El incidente obligó a restringir parcialmente el paso mientras las autoridades adelantan las labores para atender la emergencia y restablecer la circulación.

De acuerdo con la información entregada por los organismos de atención, el siniestro ocurrió sobre la vía Marinilla – El Peñol. Como consecuencia del volcamiento, el tránsito quedó reducido, por lo que se registra movilidad controlada en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el accidente.

Sin embargo, equipos de emergencia y personal encargado de la atención vial permanecen en el lugar coordinando las maniobras necesarias para retirar el vehículo y normalizar el flujo vehicular.

Lea también: Bloquean la vía Quibdó-Medellín en medio de intensos enfrentamientos armados

Debido a esta situación, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización instalada en el sector y atender las indicaciones del personal que regula el tránsito.

Entre tanto, hicieron un llamado a quienes tienen previsto transitar por este corredor a programar sus desplazamientos con anticipación y conducir con precaución para evitar contratiempos.

Más noticias de Antioquia