Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Camión terminó volcado y el paso quedó restringido en la vía Marinilla – El Peñol

    Si tiene previsto viajar por el Oriente antioqueño, tenga en cuenta esta novedad. La vía Marinilla – El Peñol registra paso restringido.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Camión terminó volcado y el paso quedó restringido en la vía Marinilla - El Peñol
    Foto sacada de redes sociales.
    Camión terminó volcado y el paso quedó restringido en la vía Marinilla – El Peñol

    Resumen: La vía Marinilla - El Peñol presenta paso restringido tras el volcamiento de un vehículo de carga en el sector Pozo. Autoridades atienden la emergencia y recomiendan conducir con precaución.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La vía Marinilla – El Peñol presenta afectaciones en la movilidad durante la mañana de este martes 14 de julio, luego de que un vehículo de carga se volcara en el sector conocido como ‘Pozo’.

    El incidente obligó a restringir parcialmente el paso mientras las autoridades adelantan las labores para atender la emergencia y restablecer la circulación.

    De acuerdo con la información entregada por los organismos de atención, el siniestro ocurrió sobre la vía Marinilla – El Peñol. Como consecuencia del volcamiento, el tránsito quedó reducido, por lo que se registra movilidad controlada en la zona.

    Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el accidente.

    Sin embargo, equipos de emergencia y personal encargado de la atención vial permanecen en el lugar coordinando las maniobras necesarias para retirar el vehículo y normalizar el flujo vehicular.

    Lea también: Bloquean la vía Quibdó-Medellín en medio de intensos enfrentamientos armados

    Debido a esta situación, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización instalada en el sector y atender las indicaciones del personal que regula el tránsito.

    Entre tanto, hicieron un llamado a quienes tienen previsto transitar por este corredor a programar sus desplazamientos con anticipación y conducir con precaución para evitar contratiempos.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.