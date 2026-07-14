Bloquean la vía Quibdó-Medellín en medio de intensos enfrentamientos armados

Resumen: La vía Quibdó-Medellín permanece afectada por combates entre el Ejército y hombres armados. Dos buses fueron utilizados para bloquear la carretera y las autoridades atienden la emergencia.

La vía Quibdó-Medellín permanece en una compleja situación de orden público debido a los enfrentamientos que se registran entre tropas del Ejército Nacional y hombres armados en los sectores conocidos como El 17, El 18 y El 20.

La emergencia mantiene restringida la movilidad mientras las autoridades adelantan operaciones para recuperar el control del corredor.

De acuerdo con la información preliminar, durante los combates un integrante del Ejército Nacional, presuntamente habría muerto y otros tres militares resultarían heridos. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre estos hechos.

Los reportes también indican que hombres armados interceptaron dos buses de servicio público que transitaban por la vía Quibdó-Medellín. Según la información conocida, obligaron a los pasajeros a descender de los vehículos y posteriormente atravesaron los automotores sobre la carretera para bloquear el paso e impedir la circulación de otros vehículos.

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Tras conocerse la situación, unidades del Ejército Nacional se desplazaron hasta la zona para atender la emergencia. La llegada de las tropas habría desencadenado intensos enfrentamientos con presuntos integrantes del ELN, situación que mantiene en máxima alerta a las autoridades encargadas de restablecer la seguridad en este importante corredor vial.

Mientras avanzan las operaciones militares, los dos buses permanecen inmovilizados sobre la carretera y los pasajeros continúan en el lugar de los hechos, a la espera de que las autoridades logren controlar la situación y permitan reanudar el tránsito de manera segura.

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